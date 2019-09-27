Son Dakika Haberleri: Semih Esen, Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı seçildi
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Semih Esen, Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı seçildi

1 saat önce

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile çalışma grupları belirlenen Konyaaltı Kent Konseyi, yeni yönetimi seçti.

Semih Esen, Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı seçildi, System.String[]

2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile çalışma grupları belirlenen Konyaaltı Kent Konseyi, yeni yönetimi seçti. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, oy birliğiyle Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçildi.


Konyaaltı Kent Konseyi, Olağan Genel Kurulu Toplantısı ile yeni yönetim kadrosunu ve çalışma gruplarını seçti. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonunda yapılan toplantıya Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ile birlikte çok sayıda konsey üyesi katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Konyaaltı Kent Konseyi'nin belediyenin çalışmaları doğrultusunda kendilerine yön gösterici bir görevde üstleneceğini ifade etti. Konyaaltı'nda yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların da bu Konseyde temsil edildiğini dile getiren Başkan Esen, Konyaaltı Kent Konseyinde yer alan tüm grupların çağdaş ve modern bir anlayışla birçok projeye imza atacağına inandığını söyledi. Konuşmaların ardından yapılan oylama da Başkan Semih Esen, Konyaaltı Kent Konseyi Başkanı seçildi.


Konyaaltı Kent Konseyi Yürütme Kuruluna ise Muammer Saygılı, Özlem Türker, Ayhan Adnan Abay, İlhami Kaplan ve Serap Kaya seçildi. - ANTALYA

Kent Konseyi, Semih Esen, Konyaaltı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:46 Kaynak: İHA
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