Semih Esen, Konyaaltı'nda yapılan faaliyetleri anlattı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Sanayici, İş Adamları ve Kanaat Önderleri Grubu Başkanı Muharrem Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen Salı Grubu toplantısında, Konyaaltı'nda yapılan faaliyetleri anlattı.



Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Salı Grubu Toplantısında iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan Semih Esen, Sanayici, İş Adamları ve Kanaat Önderleri Grubu Başkanı Muharrem Koç'un evsahipliğinde düzenlenen toplantıda Konyaaltı'nı konuştu. Esen, " Dünya'nın en güzel yeri Antalya'dır demiş Atatürk. Belki aslında 'Dünya'nın en güzel yeri Konyaaltı' diyebileceği kadar güzel bir yer Konyaaltı" dedi.



Büyümeyi yakalayabilmenin önemli olduğunu ifade eden Esen, "Bu büyüme belki bir okul, belki bir cami, belki sanatsal faaliyetlerin yapılabildiği bir yer, belki de bir pazar yeri istiyor. Bu bağlamda biz, artan nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılayabilen bir Konyaaltı hayal ediyoruz. Mesela Antalya'da Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi dışında ikinci bir büyük kütüphane yok. Biz bu ikinci büyük kütüphaneyi Konyaaltı'nda açmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Belediyemiz bünyesinde ticari ya da farklı bir amaçla kullanabileceğimiz bir mülkümüzü sadece kütüphane olarak düzenleyeceğiz. Hata yerini dahi tespit ettik. 31 Mart 2019 Seçimlerinin hemen ardından kısıtlı olan bütçemizin neredeyse tamamını kırsal mahallelerimizin asfalt ve ulaşım sorununun çözümünde kullandık. Kültür ve sanat alanında da yeni oluşumlar içindeyiz" diye konuştu.



Esen şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde kurduğumuz Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası ilk konserini verdi. Bizzat izlediğim bu konser eksiklikleriyle birlikte muhteşemdi. İnanıyorum kısa süre içinde Türkiye'nin en iyi orkestralarından biri olacak. Bununla birlikte Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosunu da yakın zamanda kuruyoruz. Kendi kendini finanse edebilen, kendi çalışma binası olan, oyuncular yetiştiren bir tiyatro kurmak için gayret ediyoruz. Bunu da en kısa sürede hayata geçireceğiz" - ANTALYA