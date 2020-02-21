Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Semih Hekimoğlu: 'Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz"

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Zonguldak Kömürspor karşısında deplasman şanssızlığını kırmak istediklerini belirterek, play-off yolunda önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

Semih Hekimoğlu:

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Zonguldak Kömürspor karşısında deplasman şanssızlığını kırmak istediklerini belirterek, play-off yolunda önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.


Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan attığı 16 gole karşılık kalesinde 17 gol görerek 16 puan toplayan Hekimoğlu Trabzon FK, dış sahada çıkışa geçmek istiyor.


Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, ligin ikinci yarısında inişli-çıkışlı bir grafik sergilediklerini belirterek, "Yeni katılan arkadaşlarımız güçlerini hissettirmeye başladı. Bu bizim adımıza sevindirici. Üst sıraların netleşmesi için kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız. Play-off'u ne kadar erken garantilersek o kadar stresten uzaklaşırız. Deplasmanda hak etmediğimiz yenilgiler aldık. Aynı şanssızlığı yaşamak istemiyoruz. İyi bir takımımız var" ifadelerini kullandı - TRABZON

Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erman Toroğlu: Nihat Özdemir, Ali Koç'un günde 4-5 kez aramasından bıktığını söyledi
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin hamile olduğu ortaya çıktı MLS ekibi Cincinnati, Ajax'tan ayrılan Siem de Jong'u transfer etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:20:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]