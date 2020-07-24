Semih Hekimoğlu: "Futbolcular menajer oyununa gelmesin"

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, transfer konularında çıkan dedikodular hakkında sert konuşarak, "Futbolcular menajer oyununa gelmesin" dedi.

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, son günlerde piyasada birçok menajerin, Hekimoğlu Trabzon FK ismini kullanarak transfer görüşmeleri yaptıklarını duyduklarını söyledi. Bu durumun kendilerinden habersiz olduğunu ifade eden Semih Hekimoğlu, "Bizim öncelikli hedefimiz iç transfer olacak. İç transfer konusunu tamamladıktan sonra dış transfere yöneleceğiz" dedi.

Dış transfer konusunda da çalışmalarının yürütüldüğünü kaydeden Semih Hekimoğlu, "Bugüne kadar sadece 1 isimle prensip anlaşması yaptık. Başka hiçbir oyuncu için girişimimiz olmadı. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Piyasada birçok menajerin Hekimoğlu Trabzon FK ismini kullanarak bizim adımıza transfer görüşmeleri ve pazarlıkları yaptıklarını duyuyoruz. Bu görüşmelerin bizimle ilgisi yoktur. Biz bir oyuncuyu istediğimiz zaman direkt oyuncunun kendisi ile irtibata geçeriz. Sonrasında talip olduğumuz oyuncu eğer bize, 'Benim menajerim bu kişi' dediği anda o menajerle görüşmelerimizi yaparız. Bizim adımıza hiç kimse piyasada transfer çalışması yapmasın. Transferde Hekimoğlu Trabzon FK adına tek yetkili şahsım Semih Hekimoğlu'dur. Bizim kendisi ile iletişime geçmediğimiz hiçbir futbolcu menajerlerin oyununa gelmesin" ifadelerini kullandı. - TRABZON