Semih Hekimoğlu: "TFF 1. Lig'e çok yakışacağız" - Son Dakika

Semih Hekimoğlu: "TFF 1. Lig'e çok yakışacağız"

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, TFF 1. Lig'e çok yakışacaklarını söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, TFF 1. Lig'e çok yakışacaklarını söyledi.

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Hekimoğlu Trabzon FK Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, 20 Temmuz Pazartesi günü Sancaktepe ile oynayacakları play-off maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Semih Hekimoğlu, play-offta şampiyon olmak için hazırlıkları sürdürdüklerini belirterek, "2 gündür Antalya'da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreç stresi yönetip, heyecanı kontrol altına almak. Tecrübeli ve genç oyunculara sahibiz. O nedenle sıkıntı yaşamayacağımı ve başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"Trabzon'un TFF 1. Lig'de bir takımı olması gerekiyor"

Trabzon'un 1. Lig'de bir takımı olması gerektiğini ve bunu da kendilerinin başarmak istediklerini de belirten Semih Hekimoğlu, "Her zaman futbol şehri diye bahsedilen ve futbol anlamında büyük potansiyele sahip olan Trabzon'un mutlaka TFF 1. Lig'de bir takımı olması gerekiyordu zaten. Biz de bu sezon bunu başarıp 1. Lig'e çıktıktan sonra da orada kalıcı olmak istiyoruz. Trabzonspor var ama Trabzon'un ciddi bir şekilde ikinci bir takıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"İnşallah 1. lige çıkacağız"

Semih Hekimoğlu, Hekimoğlu Trabzon FK'nın 1. lige çok yakışacağını ifade ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi sonrası bu şekilde bir turnuva tarzında maçlara çıkacak olmamız, oyuncularımızı futbola döndürmek adına güzel oldu. Zaten kariyer anlamında kritik maçlara çıkacak olan bir ekibimiz var. Bir de hedefimiz var. Tüm bunlar birleştiği zaman sahaya da arzumuzu isteğimizi yansıtıp şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. Hekimoğlu Trabzon olarak 1. lige çıkmak istiyoruz. İnşallah bu iş olacak." - TRABZON

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:14 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Hekimoğlu: 'TFF 1. Lig'e çok yakışacağız' - Son Dakika Spor
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