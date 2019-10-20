Son Dakika Haberleri: Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı
Son Dakika Spor Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı

Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı

35 dakika önce

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti.

Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı, System.String[]

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti.

Ligin 13. haftasında Teplice, Sparta Prag'ı konuk etti.

Sparta Prag, karşılaşmanın 68. dakikasında Semih Kaya'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, 2017'de transfer olduğu Sparta Prag'daki ilk golünü atmış oldu.

Ev sahibi takım 90. dakikada Jakub Reznicek'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Slavia Prag'ın 35 puanla lider olduğu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardından puanını 18 yaptı.

Sparta Prag, Semih Kaya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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