Son Dakika Haberleri: Semih Kaya boş geçmiyor!
Son Dakika Spor Semih Kaya boş geçmiyor!

Semih Kaya boş geçmiyor!

1 saat önce

Çek Ligi 14. haftasında Sparta Prag, Generali Arena'da Bohemians 1905 karşı karşıya geldi.

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Çek Ligi 14. haftasında Sparta Prag, Generali Arena'da Bohemians 1905 karşı karşıya geldi. Prag'da forma giyen Türk futbolcu Semih Kaya, mücadeleye 11'de başladı ve 1 gol kaydetti. Semih geçtiğimiz hafta Teplice karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırmıştı. 4. dakikada Libor Kozak ve 31. dakikada da Guelor Kanga'nın golleri ile ev sahibi ekip ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da hücumda etkinliğini sürdüren Sparta Prag, 53. dakikada Martin Hasek ve 71. dakikada da Semih Kaya'nın golleri ile sahadan 4-0 gibi farklı skorla galip ayrıldı.


Bu sonucun ardından Sparta Prag puanını 21'e yükseltirken, Bohemians 1905 ise 15 puanda kaldı.

Sparta Prag, Semih Kaya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:39 
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