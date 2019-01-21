Son Dakika Haberleri: Semih Kaya'dan İlk Mesaj

Semih Kaya'dan İlk Mesaj

31 dakika önce

Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma için savaşacağını söyledi.

Semih Kaya'dan İlk Mesaj, System.String[]
Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma için savaşacağını söyledi.

Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Twitter, Sparta Prag, Galatasaray, Semih Kaya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Semih Kaya'yı Kiraladığını KAP'A Bildirdi Galatasaray'ın Kiraladığı Semih Kaya: Yuvamda Olmak Benim İçin Çok Değerli

Galatasaray'ın Göztesi Benjamin Tetteh, Hazırlık Maçında Sakatlandı Fenerbahçe, Bursaspor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 19:23:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Semih Kaya'dan İlk Mesaj
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]