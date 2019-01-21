Semih Kaya'dan İlk Mesaj
31 dakika önce
Galatasaray'ın Çekya ekibi Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma için savaşacağını söyledi.
Galatasaray
'ın Çekya ekibi Sparta Prag
'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya
, sarı-kırmızılı forma için savaşacağını söyledi. Twitter
hesabından bir mesaj yayımlayan 27 yaşındaki futbolcu, "Yeniden yuvamda olmak benim için çok değerli. Galatasaray forması için mücadele etmenin ne demek olduğunu bilen biri olarak, hakkını vermek için savaşacağım." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:52 Kaynak: AA
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