Semih Kaya İlk Kez 11 Oynadı
58 dakika önce
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de Boluspor karşısında çıktı.
Galatasaray
'ın devre arasında kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya
, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez 11'de Boluspor
karşısında çıktı.
Galatasaray'ın yeni transferi Semih Kaya, sarı-kırmızılı forma ile ilk maçında ligde deplasmandaki Göztepe karşısında çıktı. Semih, takımla ilk kez 11'de ise kupadaki Boluspor müsabakasında oynadı. Teknik Direktör Fatih Terim
'in 11'de görevlendirdiği 27 yaşındaki futbolcuyu 90 dakikada da oyundan çıkarmadı. Başarılı defans oyuncusu Boluspor karşısında gösterdiği performansla hazır olduğunun sinyallerini verdi.
Semih Kaya maç sonunda ortaya geçerek taraftarlara üçlü çektirdi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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