Semih Özsoy: Biz şampiyon olacağız

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy , haksızlıkların yaşandığını gördükçe takımın daha da motive olduğunu belirterek, "Bizim isyanlarımızın ne kadar haklı olduğu beli oldu. Bize yaptırmayacaklarını biliyorduk ama biz şampiyon olacağız" dedi.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, maçın ardından yaptığı açıklamada bu kadar iyi oynadıkları maçtan mağlup ayrılmalarının kendilerini üzdüğünü belirterek, "Ersun hocamızı, oyuncularımızı kutluyoruz. Güzel bir mücadele verdik. Uzun zamandır deplasmanda görmediğimiz, uzun yıllardır istatistikler bu kadar lehimize olan bir ortamda kötü bir şekilde kaybetmek bizi üzdü. Dolayısıyla bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama iyi oyundan dolayı da sevinçliyiz" diye konuştu.

"GECEYE YAKIŞMAYANLARDAN BİRİ DE HAKEMİN KENDİSİYDİ"

Özsoy, maçtan önce hakem Ali Palabıyık hakkında çıkan yorumların ve maça yansımasının nasıl olduğuna ve maça girişte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'a yönelik protestolara ilişkin sorulan soru üzerine ise şunları söyledi:

"Girişteki tatsızlıklar hakikatten üzücüydü ama çok büyük, abartıldığı kadar bir şey olmadı. İstanbul emniyetini gönülden tebrik ediyorum, çünkü mumla arar olduk. Orada olaylara nasıl hakim olduklarını, pozisyon doğmadan nasıl bitirdiklerini bildiğimiz, yaşadığımız için burada çok basit şeyler idare edilemedi. Adeta daha önceden hazırlanmış, bağırtılmış taraftara çanak tutuldu. Orada yetersizlik vardı ve bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hakemle ilgili söylenecek şey; iyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. 'Bazen hakemi de yenmek gerekir' diye söylemiş rakip takımın başkanı. Hakemin rüzgarını arkasına alanlar çok rahat konuşabilirler. Muriç'in golünde faul çaldığı pozisyon inanılır gibi değildi. Bununla birlikte ikinci golde auta çıkan topta korner verilmesi ve bu kornerin de bize gol olması, bariz hatalara rağmen kazanabilirdik. Emre'nin pozisyonunda ayağına bastığı halde faulün verilmemsi bütün dedikoduları ispatlar, onaylarcasına bir yönetim oldu. Geceye yakışmayanlardan biri de hakemin kendisiydi."

"KESİNLİKLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyon olacaklarını söyleyen Özsoy, "Kesinlikle şampiyon olacağız. Güçlüyüz, birlik beraberlik içindeyiz. Bu haksızlıklar yaşandığını gördükçe takım daha da motive oldu. Bize transfer yaptırılmayacağını, limitlerin hesaplanıp ne zaman artıya geçebileceğimizi düşünüldüğünde bir hamleyle boşa çıkartılacağımızı söylüyorduk. Bizim isyanlarımızın ne kadar haklı olduğu beli oldu. Bize yaptırmayacaklarını biliyorduk ama biz şampiyon olacağız" diyerek açıklamalarını tamamladı.

- Trabzon