Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Aytemiz Alanyaspor mücadelesindeki hakem yönetimi ile ilgili, "Bunu yapanlar ve yaptıranlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyorlardır. Kesinlikle bunu yanlarına bırakmayacağız" dedi.



Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özsoy, sarı-lacivertliler için kötü bir gece olduğunun altını çizerek, "Fenerbahçemiz için kötü bir gece. Şimdiye kadar söylediklerimizi ispatlarcasına malumun ilanı olduğu bir gece. Bunu yapanlar utanmalıdır. Bununla beraber yanlarına kalmayacağını bilmelerini, bunun ciddiyetinin farkına varmalarını isteriz. Söylediklerimizden dolayı belki de ceza alacağız. Bence bunu da gözden geçirmeleri lazım. Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bütün ekibiyle toplantı yaparak isim isim bizleri ve kulüpleri zan altında bırakıp istediğini söyleyebiliyor. Yorumcular yorum yapabiliyor ama biz bunları cevap verdiğimizde ceza yer miyiz diye düşünüyoruz. Fenerbahçe'yi ve yöneticisini cezalarla korkutamazsınız. Bildiğimizden sapmayız" şeklinde konuştu.



"Bunu yapanları yanına bırakmayacağız"



Semih Özsoy, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ümit Öztürk'ün aldığı talimatı uyguladığını vurgulayarak, "Bugün, hakem kötü. Hakeme de çok kızmamak lazım. Ona verilen görevi ve talimatı yerine getirdi bugün. Çok belliydi ki. Tüm kamuoyu hemfikir. Gülelim mi ağlayalım mı bilemiyoruz. İncelemeye hiç gerek bile yok. Ama şunu çok rahat anladık ki biz bugün 3 gol atsaydık bize 4 gol yedireceklerdi. Gecenin fragmanını saat 5'de gördük. Saat 5'teki maçta ne olduğunun belirtisi geldi. Filmin tamamı da akşam 8'de ortaya çıktı. Bunu yapanlar ve yaptıranlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyorlardır. Kesinlikle bunu yanlarına bırakmayacağız. Sayın Nihat bey, güvenin, şeffafız diyor. Umarım gereğini yapar" ifadelerini kullandı.



"Katledildiğimiz, utanç verici bir gece"



Özsoy, tepkilerini yasal yollarla aramaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:



"Nihat bey, 'şeffafız' diyor, umarım gereğini yapar. Nihat Özdemir, 'ne oldu transfer yapamıyorsunuz' dedi, kendine göre yorumları var, onlara da gerektiği zaman cevap vereceğiz, bugün gündem değişmesin diye cevap vermiyoruz. Şeffaflığın grisi olmaz, ya beyazdır ya da siyahtır. Görüşmelerin ve kendi anlattıklarının tamamını söylemelidir. Bunlardan bir tanesi de 4 dakika 17 saniye gol için neye baktılar dediğinde, 'vallahi bilemiyoruz o da şaşırmış, ne yapacağını bilememiş' deyince ben kendisine aynen ifadem şu olmuştu, 'Belki de hiçbir kusur bulamayınca golü vermenin üzüntüsünden şoka girmişti' dediğimde bize 'Evet, olabilir' demişti. Bunların tamamını anlatırlarsa buralara nasıl geldiğimizi kendileri de çok iyi bilirler. Utanç verici ve katledildiğimiz bir gece. Başkanımızın aylardır söyledikleri bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz, onlar şapkalarını önlerine alıp düşünsünler. Tepkimizi yasal yollarla devam ettireceğiz. Hakkımızı arayacağız."



"Oyuncular bir süreden sonra demoralize oldu"



Özsoy, maç sırasında sarı-lacivertli taraftarların olumsuz havasının futbolculara yansıdığını anlatarak, "Bugünkü hakemin kötü ve beceriksiz olduğu evveliyatından belli. Bugün kariyerini en iyi maçını yönetti kendi açısından. Bugün seyircimiz de galeyana geliyordu, Allah'tan hiçbir olay olmadı. Oyuncular da bir süreden sonra demoralize oldu, performansı düştü. Onların da emekleri ve hakları var. Biz haklarımızı hukuki yollardan arayacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL