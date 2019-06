Semih Özsoy'dan Ergin Ataman ile ilgili sert açıklamalar

"Federasyon, Ataman'a hiçbir şey yapmadı"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Anadolu Efes ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 5'inci maçında sakatlanan Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Luigi Datome için ambulans tahsis edilmemesi iddiaları ile ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katılacağı açıklanan kulüp başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının uzaması nedeniyle basın toplantısında yer alamadı.

Semih Özsoy'un basın toplantısında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin 5'inci maçında insanlık namına üzücü olayların yaşandı. Seride epeyce yol kat ettik. Basketbolun güzelliklerini konuşmamız en büyük dileğimizdi. Şu ana kadar sessiz kalmamız bazı kesimler tarafından eleştirildi ama biz olması gerektiği gibi 'Basketbolu basketbolculara bırakalım' dedik. Gelinen noktada bazı şeyleri dillendirmek kaçınılmaz oldu. Dün akşam yaşanan olaylar basketbol dışında insanlık namına üzülecek şeylerdi. Travma riskiyle karşı karşıya kalan bir oyuncumuz ambulansla hastaneye götürülmemiştir. Anadolu Efes'in antrenörü, geçmişten kalan arsızlığı sermaye edinmiş üslubuyla bunun kendisine katma değer sağladığının tadına varmış ve bunu her yerde kullanmayı bir avantaj olarak görmüş."

"FEDERASYON, ATAMAN'A HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

"Federasyon yetkilileri, Ataman'ın yaptıklarına sessiz kalıyor. Yaşananların en başında ilk olarak Sayın Ali Koç'a 'azmettirici' dedi. Federasyon bununla ilgili hiçbir şey yapmadı. 'Can güvenliğim olmadığı için Ataşehir'e gitmeyeceğim' demesi yanına kar kaldı. Bu zatın Kızılyıldız ve büyük Karşıyaka camiasıyla sıkıntıları var. Türk basketbolunda, sporunda görülmeyen şeyleri bu arkadaşla yaşadık. Polis şapkasıyla maça geldi, çelik yelekle maça çıktı, en sonda da kulaklıkla çıktı. Bu provakasyonları yapıp, kardeşi kardeşe kırdıracak duruma getiren kişi bir de azmettirmekle suçluyor. Ataman, yaptıkları konusunda yalnız değil. Bugün hiç istemesek de geçmişte kalan hesaplarını gündeme alan, durumdan vazife çıkaran birisi bu arkadaşa bir şey yapsa Ali Koç azmettirici diye zor durumda kalır mı, kalmaz mı? Biz birlik ve beraberlik olsun diye sesimizi çıkarmadık. Federasyon bir şey yapar diye bekledik ama yapanın yanına kar kalıyor. Anladığımız ve çözdüğümüz kadarıyla bu konuda da tek değil. Buna kendi kulübünün sessiz kalması, 'Sen ne yapıyorsun?' dememesini bir planın bütünü olarak değerlendiriyoruz. Ambulans vakası da zaten 'Ben yaptım oldu', 'Ne istersem yaparım' keyfekederliğinin sonucudur. Oyuncunun hayati durumu göz önündeyken yapılması bizi ürkütmüş ve üzmüştür."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"3-2 gerideyiz ama şampiyon olacağız. Herhangi bir mağlubiyete veya başarısızlığa kılıf arayacak durumda değiliz. Biz şampiyon olacağız. Onları hem kendi sahamızda hem de deplasmanda yeneceğiz ve şampiyon olacağız. Artık birilerinin bunlara 'dur' demesi gerek. Kardeşi kardeşe kırdırma boyutu kontrolün dışına çıkmaya başladı. 1980'den beri salonda basketbol maçı izlerim ama hayatımda ilk kez otomatik silahlı polisi salonda gördüm. Buralara davet edilmeleri korkutucu bir şey. Ergin Ataman, başka camialarla da sorun yaşıyor. Buralara nasıl geldiğimizi herkes kendisine sormalı. Anadolu Efes'in antrenörü başka takımların antrenörüyken de bunları yaptı. Sadece Fenerbahçe değil aklınıza gelecek her camia ile karşı karşıya geldi. 2015'te Sayın Obradovic yüzüne tükürüldüğünde, bir büyük basketbol üstadı olarak provake etmeden yürüdü gitti. Biz bunları hiç kullanmadık. Kullanmamak bir teşekkürü gerektirirken biz eleştirildik."

"HAKKIMIZDA YALAN VE İFTİRAYA DAYALI TUTANAK TUTULUYOR"

"Hakkımızda yalan ve iftiraya dayalı tutanak tutuluyor. Antrenörün yaptıklarına her ortamda karşı gelen, onun ahlaki değerlerini eleştirip şikayetçi olan federasyon yetkilileri takdir haklarını ondan yana kullanıyor. Seyircimize yapılanların Ergin Ataman'ın yönlendirmesiyle yapıldığını bir kez daha ispatladılar. Tabii ki anons gereklidir, ikazlar yapılmalıdır ama serinin başından beri taraftarımıza yapılanlar kabul edilebilir değil. İşi basketbolun bekası olması gereken federasyon ve federasyon yetkilileri daha provokatör bir rol sergilemektedir. Bunlara bir düzenleme gelmelidir. Gözlemci raporu kimler tarafından yapılıyor? Gözlemci raporu adı altında istediğini yazabilenler kulüplere veya şahıslara inanılmaz ceza kesiyor. Bunu da bu seride abartılı bir şekilde gördük."

"ERGİN ATAMAN, TÜRK BASKETBOLUNU ELİNDE OYUNCAK ETMEYE ÇALIŞIYOR, FEDERASYON DA BUNA ALET OLUYOR"

"Ergin Ataman'ın Türk basketbolunu elinde oyuncak etmeye çalışması, federasyonun da buna alet olması kabul edilebilecek bir şey değil. Fenerbahçe seyircisi, hiçbir zaman hiçbir antrenör veya sporcuya yapmadığı şeylerden itham edilmemeli, zan altında bırakılmamalıdır. Obradovic'in örnek alınması gerekiyor. Uzun yıllar içinde yöneticilerin yöneticilere, taraftarların yöneticilere veya sporculara küfrünü duyduk ama İspanya'da yaşadığımız Ergin Ataman'ın taraftarımıza ettiği küfrün bir örneğine rastlamadık. Bunu bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Seyircinin küfür etmemesi lazım, tasvip ettiğimiz bir şey değil ama neden Ergin Ataman sorusunu da sormamız gerek. Doğru değildir, yapılmaması lazım ama Obradovic'in kendisine yapılan iğrenç saldırıda sergilediği üsluptan sonra hiçbir taraftarın kendisine kötü söz söylememesi bence Ergin Ataman tarafından örnek alınması gerek. Arsızlığı sermaye edindiği için 'ben yaptım oldu' endamıyla Sayın Ali Koç'a 'Benden özür dilemeniz gerekecek' deme cüretini kendinde bulmuştur. Kaldı ki sükunete davet ettiğimiz Fenerbahçe taraftarına ağır hakaret ederek bizi pişman etmiştir. Taraftarlar küfür etmesin ama ettiği kişiler ve ona ceza vermeyen federasyon yetkilileri de yaptıklarını tekrar gözden geçirsin."

"PROVAKASYONLAR, DANS ADI ALTINDAKİ HAKARETLER, SÖYLEYEMEYECEĞİM HAREKETLER VAR"

"Artık biz de yaşananların ucunun nereye gideceğini kestiremiyoruz. Ergin Ataman ve ona çanak tutanlar tarafından nasıl bir iklim yaratıldı ki dünyanın öteki tarafından gelmiş Anadolu Efes basketbolcularının eşlerinin yaptıkları camiamız tarafından kabul edilebilir değil. Aynen kendilerine iade ediyoruz. Provakasyonlar, dans adı altındaki hakaretler, söyleyemeyeceğim hareketler var. Bu insanlar bile ne kadar etkilenmiş ve bizi ne kadar düşmanca görmüşler ki bunları yapıyorlar. Bu iklimi sağlayan Ergin Ataman'ın kendisidir. Ambulans olayından sonra açıklama kaçınılmaz olmuştur. Artık hırsın, kin ve nefrete dönüşmesidir. Bu bizim için, Türk basketbolu ve Türk sporu için tehlikelidir. Her fırsatta bakanları, yetkilileri göreve davet eden Ergin Ataman ile buna çanak tutan federasyon yetkilileri ne yaptıklarını oturup düşünmelidir. Hakemler, federasyon, Ergin Ataman... Bu camianın da bir toleransı vardır ve bunu da taşırmamak gerekir."

"ATAMAN'I BİR KEZ DAHA İKAZ EDİYORUM, BİR ŞAMPİYONLUĞA, KUPAYA DEĞMEZ"

"Takımımız, böyle ucuz şeylere pabuç bırakmayacak, çıkıp oynayıp şampiyon olacaklar. Bu süreçte çok sakatlık yaşadık. Oyuncularımızın yakınlarını, camiamızdan değerli insanları kaybettik. Süreç başladığında maçı seyrediyorlardı ama sonunu göremediler. Bizim onlara şampiyonluk borcumuz var. Şampiyon olacağız ama insanların huzur içinde ve sağlıklı bir ortamda olmasını bekliyoruz. Ortaya fitne ve fesat sokup, sonra kulaklıkla sahaya çıkıp federasyondan da ikaz almamak hoş bir durum değildir. Anadolu Efeslileri, federasyonu ve Ergin Ataman'ı bir kez daha ikaz ediyorum. Ne olur bunu böyle yapmayın. Bir şampiyonluğa, kupaya değmez."

"ATAMAN'IN PROBLEMİ KENDİSİYLE"

"Ataman'ın problemi kendisiyle. Şimdiye kadar bundan beslendiği için bir şey söylemedik. Adını anmak, kendisini dikkate almak istemedik. 'Bizden uzakta olsun.' dedik ama bunla da kurtulamadık. Bunu bir geçim kaynağı yaptığı, hocalığı yetmediği için açığını bununla kapatmaya çalışıyor. İyi hoca, büyük hoca, iyi insan örneği Zeljko Obradovic'tir. Oradaki elitlikte en büyük şansımız Ergin Ataman o dönemlere yetişemedi. Basketbol Federasyonu, kendisiyle çalışacak kadar ahlaklı ve etik görmedi. Fazlasıyla layık, hakkıyla yapan Ufuk Sarıca hocayı getirdi. Aslında bugün yaptıklarına sessiz kalmaları kendileriyle çelişiyorlar. Bizlere ceza vererek, sindirerek bir yere ulaşamazlar. Ne Fenerbahçe yöneticisini susturabilir, durdurabilirler ne de kaçınılmaz sondan kurtulabilirler. Bunu onların yapması lazım. Türkiye'de bunu yapan kişi bellidir. Ergin Ataman'ın sıkıntılı olduğu onlarca camia sayabilirim. Bu tip insanların Türk sporundan çekildiği takdirde güzel günlerin olacağını tahmin edebiliyorum."

