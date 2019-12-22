Semih Özsoy'dan Obradovic açıklaması! - Son Dakika
Son Dakika Spor Semih Özsoy'dan Obradovic açıklaması! - Son Dakika Spor

Semih Özsoy'dan Obradovic açıklaması!

6 saat önce

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Zeljko Obradovic istediği sürece birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Zeljko Obradovic istediği sürece birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.


Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde;


Obradovic istediği sürece devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönüldür. Zeljko bizim için hakikaten farklı. Erkek basketbolda Zeljko'dan öncesi ve sonrası vardır.



Fenerbahçe taraftarları, Teksüt Bandırma maçında hep bir ağızdan, "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratı yapıyor.pic.twitter.com/B11zDhxgdq


Spor Arena (@sporarena) 22 Aralık 2019

Fenerbahçe Kulübü, Ivan Obradovic, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:06 
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