Semih Özsoy'dan Obradovic açıklaması!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Zeljko Obradovic istediği sürece birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.



Semih Özsoy'un açıklamaları şu şekilde;



Obradovic istediği sürece devam eder. İmzaların pek değeri yoktur, gönüldür. Zeljko bizim için hakikaten farklı. Erkek basketbolda Zeljko'dan öncesi ve sonrası vardır.







Fenerbahçe taraftarları, Teksüt Bandırma maçında hep bir ağızdan, "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratı yapıyor.pic.twitter.com/B11zDhxgdq



— Spor Arena (@sporarena) 22 Aralık 2019