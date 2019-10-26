Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Asbaşkanı Semih Özsoy, "Şampiyonluğa inancım sonsuz. Ersun hocaya futbolcularımıza inancımız sonsuz. Üstüne koyarak devam ederek gitmemiz gerektiğine ben de katılıyorum" diye konuştu.

Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Konya spor'u 5-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Semih Özsoy açıklamalarda bulundu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Özsoy, "Ülkemiz adına kutlu mutlu bir gün olsun. Bugün de kulübümüz adına mutlu bir gündü. Konya gibi güçlü dirençli bir takıma karşı net bir galibiyet almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir kaçta tane bireysel hatadan arındığımız takdirde çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. İlk yarının ortalarına gelirken takımımız şekilleniyor. 29 şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunları konuşmak için çok erken. Takımımızın bu hali bize mutluluk veriyor. Bugünde kulübümüz adına tarihi bir gündü. Cumhurbaşkanımızın kulübümüze teşrifleriydi 25. Yılını doldurması sebebiyle. Bu bizim açımızdan onur verici bir şeydi. Bununla birlikte gelişmelerde oldu. Yıllardır beklediğimiz 3 tane okul 1 spor salonu yaptırdığımız dan dolayı Kenan Evren Lisesi arazisinin verilmesiydi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Camiamız adına önemli bir şey" dedi.

"ERSUN HOCAYA İNANCIMIZ SONSUZ"

Ersun Yanal ve transferler hakkında konuşan Özsoy, "Şampiyonluğa inancım sonsuz. Ersun hocaya futbolcularımıza inancımız sonsuz. Üstüne koyarak devam ederek gitmemiz gerektiğine ben de katılıyorum. Ersun hoca ve Damien Comolli oturur konuşur. Bize gelen raporlar neticesinde transferler yapılır" ifadelerini kullandı.

"NİHAT ÖZDEMİR'İN KATILMASINDA GARİP BİR DURUM YOK"

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in bugün yapılan divan toplantısına katılması hakkında konuşan Özsoy, "Cumhurbaşkanımızın katıldığı ve Spor Bakanı'nın katıldığı yerde TFF başkanının katılması kadar doğal bir şey yok. Bizim tarafımızdan garip bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"TÜRK DEVLETİ'NİN ŞANSI CUMHURBAŞKANIMIZDIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın divan toplantısına katılması ile alakalı soruya cevap veren Özsoy, "Biz gerçekler üzerinden konuşabiliriz. Türk Devleti'nin bir şansıdır Cumhurbaşkanımız. Spordan gelen bir insandır ve futbolu çok sever. Bakanımız bütün dertleri sorunları dinleyen her kulübe aynı mesafede olan kişiler. Onların spor kulüplerine yakın olması çok normaldir. Bunları başka yerlere çekmek art niyet olur" diye belirtti.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)