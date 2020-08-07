Semih Özsoy: "Fenerbahçe, NBA'de ses getirdi" - Son Dakika

Semih Özsoy: "Fenerbahçe, NBA'de ses getirdi"

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, erkek basketbol takımın başına NBA'de görev almış Igor Kokoskov gibi çok önemli bir ismi getirdiklerini söyledi.

Semih Özsoy:

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, erkek basketbol takımın başına NBA'de görev almış Igor Kokoskov gibi çok önemli bir ismi getirdiklerini söyledi.

Özsoy, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, NBA'in yüzünü transfer ettiklerini belirterek, "Fenerbahçe NBA'de ses getirdi. Bu seviyelerde hocanın az olduğu Avrupa Ligi'nde, Avrupa'da böyle bir hocayı getirmek bizim için iyiydi." dedi.

Değişen teknik heyet ve kadroya rağmen Fenerbahçe Beko'nun hedeflerinin hep aynı olduğunu vurgulayan Özsoy, "Bu, başarı ve şampiyonluktur. Dolayısıyla inşallah iyi bir sezon olacak." ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar takımın başında görev aldıktan sonra ayrılan Zeljko Obradovic ile her zaman beraber olduklarını kaydeden Özsoy, "Şu anda da hala Türkiye'de. Hep beraberiz. Yine konuşuyoruz, görüşüyoruz fakat dinlenme teklifine saygı duymaktan başka bir şey yoktu. Bir gün mutlaka yolumuz kesişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ne hedef ne kalite küçüldü"

Takımın bütçesinin düşmesine değinen Özsoy, şunları söyledi:

"Bütçe matematiksel olarak düşürüldü ama bu takımın kalitesi düştü anlamına gelmesin. Daha iyi pazarlıklar, şartlar değerlendirildi. Esasında bu, 2 yıllık süreç içerisinde kadın basketbolda da yapıldı. Kadın basketbolda da bırakın yeni oyuncuyu biz geldikten sonra aynı oyuncumuzu 3'te 1 fiyatına oynatıyoruz. Bütçe küçüldü ama ne hedef ne de kalite küçüldü. Bu takım da çok büyük işler çıkartır ama bütçeyi matematiksel oranda söylersek yarıya yakın düşürdük."

Transfere de değinen Özsoy, "Hala küçük bir hakkımız var. Onu da hocalar baktıktan sonra ocak ayı gibi ara transferlerde değerlendirmeyi düşünüyorlar." diye konuştu.

Eski NBA oyuncusu Mehmet Okur'un takımda görev alıp almayacağı sorusunu yanıtlayan Özsoy, "Mehmet Okur da iyi bir Fenerbahçeli. Kendisini de biliyoruz. Her ne kadar bizde oynamamış olsa da Fenerbahçeliliğini biliyoruz. Uzun yıllar NBA'de oynadı. Detroit'te oyuncuyken bizim Igor Hoca ile bir tanışıklığı var. Dolayısıyla Mehmet Okur bizim kalbimizdedir. Önümüzdeki dönemlerde mutlaka katkı sağlayacaktır ama şu an öğretmekten çok öğrenmeye açık bir dönemde olduğumuz için önümüzdeki dönemlerde değerlendireceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kombine kartların satışına da değinen Özsoy, "Herkes gibi Avrupa Ligi organizasyonu da pandemiyi nasıl yöneteceğini bilemedi. Taraftarlarımızdan büyük bir talep var. 'Kombineleri çıkarın. Gidemesek de alalım' diyorlar. Bununla ilgili Avrupa Ligi'nden hala haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbol takımındaki transfer hareketliliğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Özsoy, "Futbol tarafı hakikaten çok iyi bir iş yaptı. Devamı da gelecek. Bu sene Emre Belözoğlu ile birlikte Ali başkan hızlı gidiyor. Taraftarımızın içine su serpecek birkaç aksiyon daha olacak. Çok da sürprizi bozmayalım." diyerek sözlerini tamamladı.

Malcolm Thomas, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 18:21

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Semih Özsoy: 'Fenerbahçe, NBA'de ses getirdi' - Son Dakika Spor
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