Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü, rakibi ve rakiplere yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Bir de bu büyüklüğü son zamanlarda tanımayan var. Buradan ikazımız olsun Fenerbahçe ile bu diyaloğa girmesinler" diye belirtirken, transfer ile alakalı sorulara ise, "Bu takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve oyuncuları şampiyonluğu getirir. Güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız" diye konuştu.



Fenerbahçe'nin evinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy basın mensuplarına stat önünde açıklamalarda bulundu. Elazığ ve Malatya'daki deprem afetinden dolayı yaşanan acıyı paylaşan Özsoy, "Bütün merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara geçmiş olsun diyoruz. Biz açıkta soğukta kalanlara elimizden geleni yapacağız Fenerbahçe olarak. Devletimizin, halkımızın emrindeyiz. Ersun hoca başta olmak üzere tüm takımı kutluyoruz. Sonuca odaklı bir futbol sergilediler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyoruz" dedi.



"Vedat'ın sevk edilmesi niyet okumayla yapıldı"



Vedat Muriqi'nin Gaziantep karşısında gördüğü ikinci sarı karttan dolayı sevk edilmesi hakkında konuşan Özsoy, "Niyet okumayla yapıldı. Ama bu Fenerbahçe'de ilk değil, biz bu filmi çok gördük. Zoraki itelemeyle hakem kararında var denilerek yapıldı. Hakemin burada etkisi olmaması gerekir. Gözlemci, temsilci raporunda olmayan bir şeyi sevk ettiler. Kaybettirip sonra buldurduk diye sevindiler. Kimlerin niye sevk ettirdiğini de biliyoruz. Kayseri'de yerde yatan oyuncuyla girdiği diyalogdan Emre'yi sevke soktular. Niye diye sorduğumuzda emin olmak için gönderdik dediler. Bizde sizdeniz diyenler var, onlarında farkındayız. Camı kırıp kapının önünde camcı diye geçen tipler var. Zamanını bekler Fenerbahçe. Ali Başkan bu zor süreçlerden sonra taraftara her şeyi anlatır. Bu yapının içerisinde Fenerbahçe'ye hizmet eden insanlarda var en acısı bu. Dost gibi gözükenler var. Fenerbahçe'nin büyüklüğü, rakibi ve rakiplere yüzyıllardır mücadele ettiklerimiz belli. Birde bu büyüklüğü son zamanlarda tanımayan var. Buradan ikazımız olsun Fenerbahçe ile bu diyaloğa girmesinler" diye belirtti.



" Trabzon'dan galip bir şekilde geleceğiz"



Haftaya oynanacak Trabzonspor maçıyla ilgili görüşlerini belirten Semih Özsoy, "Her maç zor artık. İlk yarıda bizim mağlubiyetlerimiz oldu. Her maç zor. Trabzon deplasman olarak, ligde bulunduğu konum itibariyle zor bir deplasman. Oraya güçlü, kuvvetli ve galip bir şekilde gidiyoruz. İnşallah galip bir şekilde geleceğiz" ifadelerini kullandı.



"Transfer olmazsa bu takım fazlasıyla yeter"



Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un karşı karşıya bir programda gelmesi durumu hakkında konuşan Özsoy, "Görev size düşüyor organize edin. Mustafa Başkan bunu böyle dediyse kabul eder. Her ortamda Ali Başkan onlarla bir araya gelir. Anlatırız konuşuruz. Devletimize niye yaptın demedik, iyi ki yaptın dedik. Bize uymuyor. Limitte bütün imkanları seferber ettik. Bunların doğrultusunda olabilecekse biz yapacaksak yaparız. Kuruşlarla hesaplıyoruz. Biz Fenerbahçe olarak mücadelemizi götüreceğiz. Velev ki yapamadık bu takım fazlasıyla yeter. Ersun hoca ve oyuncuları şampiyonluğu getirir. Güneşi doğduğu yerde karşılamaya hazırız" dedi. - İSTANBUL