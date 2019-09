Semih özsoy: gerilimden beslenen bir kulüp değiliz

– Fenerbaçe Kulübü Asbaşkanı Semih Özsoy , "Biz gerilimden beslenen bir kulüp değiliz. Bu hakkımızı korumayacağız anlamına da gelmez. Kimse Ali başkanın dedikleri yanlıştır diyemez" dedi.Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde MKE Ankaragücü 'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de asbaşkan Semih Özsoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özsoy, "Tahmin ettiğimiz gibi bir maç oldu. Artık kolay maç yok, oldukça zorlandık ama iyi bir sonuç aldık. Galatasaray maçı öncesi özellikle Alanya maçından sonra galibiyet bizim için önemli ve güzel oldu. Takımımızı tebrik ediyoruz. Alanya maçından sonra sıkıntılı bir sürece girebilirdik. Şimdi Galatasaray maçına hazırlanmak için çalışmalara başlayacağız" diye konuştu."HAKKIMIZI İSTİYORUZ""Bütün maçlara tam kadro gitmeye çalışıyoruz" diyen Özsoy, "Galatasaray maçı da bizim için çok özel ve güzel bir maç. Dolayısıyla o maça da tam kadro gideriz. Alanya maçı ile ilgili biz talepte bulunduk, bu saatten sonra bir yorum yapmam doğru olmaz fakat bizim böyle olmazsa öyle olur gibi şartlarımız yok. Hakkımızı istiyoruz. Bakacaklar, değerlendirecekler. Sonuca göre yorumumuzu yaparız" şeklinde konuştu."GERİLİMDEN BESLENEN BİR KULÜP DEĞİLİZ""Biz gerilimden beslenen bir kulüp değiliz" diyen Semih Özsoy, "Fakat bu hakkımızı korumayacağız anlamına gelmez. Kimse Ali Başkan'ın dedikleri yanlıştır diyemez. Konuşmanın özüne bakmak gerekir. Konudan uzaklaşıp başka yerlere çekmeye hiç gerek yok" açıklamasında bulundu.Ekranlarda konuyla ilgili yapılan açıklamalara da değinen asbaşkan Özsoy, "Buna şahit oldum, bir yorumcu arkadaşın bunun tamamına bakılması lazım, oyuncuya, maçlara. Bu hakikaten hoş bir şey değil. Devletimizin, hepimizin kanalı TRT'de Ersun hocamız hakkında da bir patavatsızlık yapıldı. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunları yayın politikası olarak değil de kişisel yorumcu fikirleri diye görmüştük. Lakin bu süreç içerisinde uzayıp gittikçe yöneticilerin de bununla ilgili bir yaptırımda bulunmamaları bizi düşündürüyor. Bununla ilgili gerekli yerlere gerektiği zaman başvuruları yaparız. Özel kanallar özeldir ama TRT hepimizindir. Ersun hoca ile ilgili bugün söylenen sözler yenilir, yutulur şeyler değildir. Oraya nasıl çıktığı bizi ilgilendirmez ama ne dedikleri bizi çok ilgilendirir" ifadelerini kullandı."YAKALANMALARI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ"FETÖ'den aranan eski bir futbolcunun Alanyaspor maçındaki kural hatası ile ilgili yaptığı bir yoruma ise Özsoy, "Onların hepsine engel konulması, yakalanması en büyük dileğimiz. Onların böyle söylemesi bizim davamızda ne kadar haklı olduğumuzu gösterir. Hepimizi daha da bütünleştirir, camiamızı da her zaman olduğu gibi tek bir beden yapar. Kendi fikirleri kendileri bağlar da demeyeceğim; onlar bizim için yok hükmündedir""ALİ BAŞKAN HER YERE GİDER"Semih Özsoy son olarak, "Ali Başkan her yere gider, Fenerbahçe her yerde temsil edilir; bir kişi bile olsa. Herkes gitmez, Ali başkan gider. Bunların hepsi hikayedir" diyerek sözlerini tamamladı.

