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Semih Özsoy: "Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola...
12 dakika önce
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:48 Kaynak: AA
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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