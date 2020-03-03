Semih Özsoy: "Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola... - Son Dakika
Son Dakika Spor Semih Özsoy: 'Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola... - Son Dakika Spor

Semih Özsoy: "Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola...

12 dakika önce

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un açıklamaları TRABZON - Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Trabzonspor-Fenerbahçe maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Semih Özsoy: Trabzon gibi güçlü bir rakibe karşı yollarımızı ayırdığımız hocamıza güvenerek yola...

Trabzonspor, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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