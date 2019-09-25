Son Dakika Haberleri: Semih Özsoy'un cezası değişmedi
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Semih Özsoy'un cezası değişmedi

52 dakika önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasıyla ilgili kararın, yeniden inceleme sonrasında değiştirilmesini gerektirecek bir husus tespit edilmediğini açıkladı.

Semih Özsoy'un cezası değişmedi, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy'a 19 Haziran'da verilen 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezasıyla ilgili kararın, yeniden inceleme sonrasında değiştirilmesini gerektirecek bir husus tespit edilmediğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında geride kalan sezon oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçına ilişkin Semih Özsoy'a verilen cezanın, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 5 Ağustos'ta yeniden incelenmek üzere iade edildiği belirtildi.

Kararda değiştirilecek bir husus tespit edilmediği vurgulanarak, "Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle, hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihinden başlamak üzere, 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:00 Kaynak: AA
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