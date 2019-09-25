Son Dakika Haberleri: Semih Özsoy'un cezasında değişiklik yok! 45 gün, 125 bin lira...
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Semih Özsoy'un cezasında değişiklik yok! 45 gün, 125 bin lira...

2 saat önce

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında geride kalan sezon oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4.

Semih Özsoy'un cezasında değişiklik yok! 45 gün, 125 bin lira..., System.String[]

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında geride kalan sezon oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçına ilişkin Semih Özsoy'a verilen cezanın, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından 5 Ağustos'ta yeniden incelenmek üzere iade edildiği belirtildi.


Kararda değiştirilecek bir husus tespit edilmediği vurgulanarak, "Hakaret ve saldırı ihlalleri sebebiyle verilen cezaların toplanması suretiyle, hak mahrumiyeti cezasının infazı tedbir tarihinden başlamak üzere, 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.


Türkiye Bisiklet Federasyonu, Semih Özsoy, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:40 
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