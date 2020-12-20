- Semih Özü: "Hak etmediğimiz mağlubiyet aldık"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, Ümraniyespor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade ederek, hakemin maçı gerdiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Adanaspor deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü, "Hak etmediğimiz mağlubiyet aldık. Daha iyi oynadık. Rakibin ilk şutu gol oldu. Oyuncular arasında gerginlik yoktu. Hakem maçı biraz gerdi. Yanlış kararlar oyuncularımızı gerdi. Maçın 60. dakikasına kadar üstünlük bizdeydi. Olmayan bir penaltı, çok ağır bir karar. Oyuncumuz görmedi arkadan gelen oyuncuyu. Mesafe çok yakındı. Belki sarı karttı ama kırmızı kart çok ağırdı. Gidişatı etkileyen bir karar. Böyle kararları doğru vermek lazım. Orta hakemin kararı yanlıştı. Bizi etkiledi. Oyuncularımızın performansı ümit verdi. Uzun bir aradan sonra lige döndük. Adanaspor'a yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz. Rakibimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.