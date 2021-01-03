Semih Özü: "Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, 1 puanı hak etmiştik" - Son Dakika

Semih Özü: "Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, 1 puanı hak etmiştik"

03.01.2021 22:53
Semih Özü:

1'lik Samsunspor mağlubiyeti sonrası, hakem Bülent Birincioğlu'nun iyi niyetli olduğuna inanmadığını ve en azından 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

1'lik Samsunspor mağlubiyeti sonrası, hakem Bülent Birincioğlu'nun iyi niyetli olduğuna inanmadığını ve en azından 1 puanı hak ettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan ve son dakika golüyle 2-1 mağlup olan Adanaspor'da Teknik Direktör Semih Özü, maçın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

"Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, 1 puanı hak etmiştik"

Basın toplantısında maçın hakemi Birincioğlu'na yüklenen ve en az 1 puanı hak ettiklerini ifade eden Semih Özü, "Topun Samsunspor'da olduğu ama oyunun dengede olduğu ve pozisyonun az olduğu bir maç oldu. Hakem bence iyi niyetli değildi. Çünkü oyunun içerisinde bize gösterdiği pozisyon kartlarının aynısını Samsunspor'a vermemesi, maçın sonunda 8 dakika uzatması, Celil'in topla karışık gibi gözükse de tekmenin ciğeri gelmesi ve onlara penaltıyı çok rahat verirken, Celil'in pozisyonunda tereddüt ettiğini gördük. Hepsini geçtim. Oyuncumuz Celil yerdeyken, sağ bekimiz topu dışarıya atıyor. Dışarı atmadan düdüğü çaldı, hava atışıyla başlatacak tamam ama hakem hocaları da bu pozisyonu seyretsinler. Oyunu nasıl başlattığına baksınlar. Furkan'ın etrafında 1'er metre arayla 3 kişi var, baskı altında. Görüyor ama bile bile oyunu başlatıyor. Oyuncuları uzaklaştırması lazım daha sağlıklı başlatması lazım. Ben hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. En azından 1 puanı hak etmiştik. Arkadaşlarımızın mücadelesine yazık oluyor. Bizler km'lerce yol geliyoruz. Herkes burada ekmeğinin peşinde. Lütfen, bu tecrübede bir hakemin bunu yapmaması gerekiyor. Samsunspor'u tebrik ediyorum" dedi. - SAMSUN

Semih Özü: Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, 1 puanı hak etmiştik

Bülent Birincioğlu, Samsunspor, Adanaspor, Hakem, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Özü: 'Hakemin iyi niyetli olduğuna inanmıyorum, 1 puanı hak etmiştik' - Son Dakika Spor


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