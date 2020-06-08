Semih Saygıner'den 'Bilardo oynayın' çağrısı

Dünya şampiyonu Türk bilardo oyuncusu Saygıner, sporseverlere seslendi. Çok zor günlerden geçtiğimizi dile getiren Saygıner, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi biraz olsun normalleşmeye çalışıyor Türkiye. Şimdi sosyalleşmeye ihtiyacımız var. Hakikaten çok yorulduk, evlerimize tıkıldık. Bilardo zaten yapısı gereği, rakibinize temas etmeyip, hijyen kurallarına uyulan bir spor. Herkes kendi malzemelerini kullanıyor. Sosyalleşme döneminde yapılabilecek sporlardan biri. Bence bu dönem, bilardoyla tanışmamış insanların tanışabileceği bir dönem. Bilardo çok güzel bir sosyalleşme aracıdır. Herkese tavsiye ediyorum. Yine de hijyen kurallarına uyalım, birbirimizle tokalaşmayalım, birbirimizin malzemelerini kullanmayalım. Elimizi mümkün olduğu kadar yüzümüze götürmüyoruz, maç bittikten sonra elimizi yıkıyoruz güzel bir şekilde."



