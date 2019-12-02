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Semih Saygıner'den Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya

6 saat önce

Milli sporcu Semih Saygıner, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Semih Saygıner'den Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya, System.String[]

Milli sporcu Semih Saygıner, Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Randers şehrinde 22 ülkeden 48 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda İsveçli Torbjörn Blomdahl, finalde Vietnamlı Duc Anh Chien Nguyen'i yenerek dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada milli bilardocu Semih Saygıner, Mısırlı Sameh Sidhom ile üçüncülüğü paylaştı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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