Son Dakika Haberleri: Semih saygıner, güney kore'de 2'nci oldu
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Semih saygıner, güney kore'de 2'nci oldu

34 dakika önce

LG Cup 3 Cushion Masters, 5-8 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrinde Starfield Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Semih saygıner, güney kore'de 2'nci oldu, System.String[]
LG Cup 3 Cushion Masters, 5-8 Eylül tarihlerinde Güney Kore'nin Seul şehrinde Starfield Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Dünya klasmanının ilk 6 sporcusu, 2 wild card ve 8 koreli sporcunun davetli olduğu şampiyonaya milli sporcular Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, dünya klasmanından katıldılar. Toplamda 210 bin Dolar ödülün dağıtıldığı LG Cup Masters'da Tayfun Taşdemir 3'üncü olurken, Semih Saygıner ise final maçında Koreli sporcu Cho M.W'ya mağlup olarak turnuvayı 2'nci tamamladı. Şampiyonayı Koreli sporcu Cho M.W kazandı.


Güney Kore, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 08:47 Kaynak: DHA
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