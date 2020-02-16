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Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu'dan oluşan milli takım, Avrupa ikincisi oldu
7 saat önce
Avrupa Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda İspanya ile Türkiye arasında oynanan final maçında Türkiye, İspanya'ya finalde 15-3 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.
Avrupa Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:00 Kaynak: DHA
Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda İspanya
ile Türkiye
arasında oynanan final maçında Türkiye, İspanya'ya finalde 15-3 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.
Antalya'da düzenlenen Avrupa Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Şampiyonası, bugün yapılan final maçı ile sona erdi. Dani Sanchez ve Ruben Legazpi'den oluşan İspanya ile Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu'dan oluşan Türkiye arasında oynanan final maçı nefesleri keserken, 1-1 berabere biten maç, uzatmalarda İskoç ikilisi sisteminde oynadı. 15 sayı üzerinden oynanan uzatmalarda İspanya, Türkiye karşısında 15-3 galip gelerek Avrupa şampiyonu oldu.
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