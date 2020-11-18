Semih Şentürk: Gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum

Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk, Futbol Akademisi'nde görev alacağından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk, Futbol Akademisi'nde görev alacağından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcularından Semih Şentürk, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacak. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Şentürk, şu ifadeleri kullandı: "1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe'me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."



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