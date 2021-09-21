Semih Taşyürek, Hikayesi ile Gençlere İlham Kaynağı Oluyor - Son Dakika

Gün geçmiyor ki internette bir video ile meşhur olan biri çıkmasın. Ama Semih Taşyürek uzun bir hayat tecrübesinden sonra bu noktaya gelebilen nadir insanlardan. Güneydoğu'nun mavi tıklı fenomeni olarak ünlenen Taşyürek çocukluğundan itibaren çok zor bir hayatın içinden geçerek olgunlaşmış.

Küçük yaştayken ağabeyleri ile birlikte Diyarbakır sokaklarında simit ve tatlı satarak ticarete atılan Semih Taşyürek, çocuk denecek yaşta İstanbul yollarına düşmüş. Tak başına geldiği İstanbul ona çok cömert davranmamış ama o karanlığa kızmak yerine bir mum yakmayı tercih etmiş ve kısa zamanda kalacak yere ve işe kavuşmuş.

Semih Taşyürek, "İstanbul'un eskisi gibi olmadığını anladığımda ise Alanya'ya gitmeye karar verdim. Orada turizm sektöründe çalışarak hayatımı kazanıyordum. Ancak hayatımın amacını henüz bulamamaktan yakındığım bir dönemde bir kitap hayatımı değiştirdi. O kitabı okurken beni gören bir büyüğüm, 'Başkalarının hayatını okuyacağına kendi hayatını yazmalısın!' diyerek beni kendime getirdi. Hayatımda hep ünlü ve tanınan biri olmak istedim. Bunu elde etmek için de internet benim ulaşabileceğim en yakın mecra olarak hayatıma girdi. Videolar çektim ve bunları paylaştım. Zamanla takipçilerim arttı ve hesabım büyüdü." Şeklindeki sözleri ile o günleri anlatıyor.

Gençlere de hayat dersleri verdiği klipler çeken Semih Taşyürek'in bütün şarkı sözlerinde bir sosyal mesaj bulunuyor. Özellikle çocuk istismarına ve adaletsizliğe karşı sözleri olan şarkıları bu konuşlarda hassas olan kişilerin yüksek beğenisini kazanmış durumda. Son şarkısı "Dans Eder Misin Bizimle?" ile pek çok hayran kazanan Taşyürek, gelecekte daha özel projeler ile hayranlarının karşısına çıkacağını da ifade etti.