Semih Tokatlı: "İnancımız sonsuz, çalışmalarımız daha fazla artacak"

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçı değerlendirerek, "Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil. İnancımız sonsuz, çalışmalarımız daha fazla artacak" dedi.

Süper Lig'de 7. haftanın erteleme maçında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı maçı değerlendirdi. Semih Tokatlı, "Çok iyi hazırlandığımız bir maçtan mağlup olarak ayrılıyoruz. Oynadığımız oyunun karşılığı bu değil diye düşünüyoruz. İlk yarının ortasına kadar coşkumuz çok iyiydi, ondan sonra da kora kor bir mücadele oldu. Maalesef golle neticelendiremedik. İnancımız sonsuz, çalışmalarımız daha fazla artacak. Son 2 haftadır özellikle bu maçta penaltı pozisyonunda orta hakemin VAR'a giderek ofsaytı belirlemesi çok ilginç geldi. Bunlar bizi yolumuzdan yıldırmayacak. Oyuncularımızı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyoruz. Hafta sonu önemli bir maçımız var, inşallah bunları telafi edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR