Semih Tokatlı: "Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi" - Son Dakika

Semih Tokatlı: "Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi"

03.02.2021 20:04

- Semih Tokatlı: "Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi" Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi" dedi.

- Semih Tokatlı: "Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi"

KAYSERİ - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi" dedi.

Aytemiz Alanyaspor, ligin 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "İki gün üst üste maç oynayarak geldik. Rotasyonlu bir kadroyu tercih ettik. Oynanan oyundan ve verilen mücadeleden, oyuncularımızın ne kadar hazır olduğunu görmekten mutluyuz. Alanyaspor içerde veya dışarda kendi oyununu oynayan, oyununu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir oyun yapısıyla oynuyoruz. Hiç beklemediğimiz anda kendi yaptığımız hatadan dolayı yediğimiz bir golden sonra yapılan değişiklikler, gösterilen reaksiyon, bulunan gol ve ardından kaçan galibiyet bizleri üzse de deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi. Yolumuza devam ediyoruz. Yeni bir çıkış demektir. İnşallah önümüzdeki maçlarda göstereceğiz" diye konuştu.

Semih Tokatlı: Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi
Semih Tokatlı: Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi
Semih Tokatlı: Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi
Semih Tokatlı: Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi

Aytemiz Alanyaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Tokatlı: 'Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'nın son görüntüleri ortaya çıktı! Sanki öleceğini hissetmiş Danimarka Kovid-19 pasaportu için hazırlıklara başladı Sultanbeyli'ye salgının başından beri 10 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Özgür Özel, CHP'yi sarsan 3 istifanın detaylarını anlattı: Çok ileri ve şahsi talepleri vardı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var Trafikte dehşet saçan 'çakarlı maganda' kendini böyle savundu: Bıçağı rastgele savurdum Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi Manisa'daki ölümlerle ilgili suçlanan Muharrem'in babası iddiaları yalanladı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti, 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi         
20:13
520 gündür evlat nöbeti tutan ailenin sabrı sonuç verdi, 23'üncü buluşma gerçekleşti 520 gündür evlat nöbeti tutan ailenin sabrı sonuç verdi, 23'üncü buluşma gerçekleşti         
19:38
Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti Lazio, İtalyan diktatör Mussolini'nin torununu transfer etti         
19:34
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı         
18:45
Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü Antalya'da önce kırmızı kart sonra gol! Beşiktaş hayata döndü         
18:05
EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama EGM'den Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın başörtü iddialarına videolu yalanlama         
15:58
İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı         
15:13
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi         
14:05
Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi         
13:48
Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi Ünlü oyuncu Tardu Flordun tanınmaz hale geldi         
11:47
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 20:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Semih Tokatlı: "Kaçan galibiyet bizleri üzse de, deplasmanda alınan 1 puan böyle bir ortamda bizi de sevindirdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei