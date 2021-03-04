Semih Tokatlı: "Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik" - Son Dakika

Semih Tokatlı: "Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik"

04.03.2021 18:48

- Semih Tokatlı: "Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik" Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-1'lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Gole çevirme ve sonlandırma konusundaki son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan...

- Semih Tokatlı: "Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik"

ANTALYA - Süper Lig'in 28. haftasında sahasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-1'lik skorla berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, "Gole çevirme ve sonlandırma konusundaki son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Bugün özellikle ilk 15 dakikadan sonra tamamen oyunun hakimi, pozisyon üreten, bulan, şut atan ve olumlu futbol oynayan bir takımız vardı. Maalesef geçen haftalarda da yaşadığımız gibi gol sıkıntısı, gole çevirme ve sonlandırma konusundaki son vuruşlardaki sıkıntı nedeniyle iki puan kaybettik. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Olumlu oynamaya da devam edeceğiz" dedi.

"2 haftadır özellikle VAR'dan dönen gollerimiz var"

VAR'ın verdiği kararla ilgili de konuşan Tokatlı, "Söylemek istediğim bir şey daha var. 2 haftadır özellikle VAR'dan dönen gollerimiz var. Özellikle bugün attığımız net gol VAR'dan döndü. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Biz çok çalışıyoruz, olumlu futbol oynuyoruz, oynamaya devam edeceğiz. Oyuncu kazandırmaya da devam edeceğiz. Ama biz biraz da emeğimize saygı istiyoruz. Biraz da bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.

Semih Tokatlı: Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik
Semih Tokatlı: Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik
Semih Tokatlı: Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik
Semih Tokatlı: Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Tokatlı: 'Sıkıntılar nedeniyle iki puan kaybettik' - Son Dakika Spor


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