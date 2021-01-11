Semih Tokatlı: "Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk" - Son Dakika

Semih Tokatlı: "Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk"

11.01.2021 22:13

- Semih Tokatlı: "Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk" Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimizi kaleye getirmedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk" dedi.

- Semih Tokatlı: "Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Rakibimizi kaleye getirmedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk" dedi.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Tokatlı, "Maalesef mağlubiyet ile ayrılıyoruz. Rakibimizi de kutluyoruz. Oyuna iyi başladık. Üstünlüğümüz ile geçti ama atak yaparken kalemizde gördüğümüz talihsiz goller geri düşmemize neden oldu. Arkasından attığımız penaltı golüyle maça tutunduk ve ikinci yarıya daha hırslı ve arzulu başladık. Rakibimizi kaleye getirmedik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk. Bu konuda üzüntülüyüz. İleriki haftalarda çalışmalarımız daha da gelişecektir. Bunu telafi edeceğiz" diye konuştu.

"Son dakikaya kadar kazanma arzusu, bizi sevindirdi"

Alanyaspor'un daha fazla topa sahip olmasına rağmen yaşadığı puan kayıpların önüne geçmek için rakip takımların oyununa nasıl çözüm bulacağıyla ilgili soruya Semih Tokatlı, "Buna çare bulacağız. Çalışmalarımız o yönde gidiyor, biraz da geliştirmemiz lazım. Ayrıca 10 kişiye karşı oynamak zordur. İlerleyen dakikalarda gol bulmayınca hem rakibin direnci artıyor hem de moral ve motivasyonunuzda etkileşimler oluyor. Ama son dakikaya kadar kazanma arzusu, bizi sevindirdi. Ama maalesef sonuçta mağlup olduk. Bir de maçın uzatma dakikası 5 dakika mıydı diye düşünmeden edemiyoruz" şeklinde konuştu.

Semih Tokatlı: Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk
Semih Tokatlı: Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk
Semih Tokatlı: Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk
Semih Tokatlı: Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Tokatlı: 'Topun bizde kalmasına rağmen mağlup olduk' - Son Dakika Spor


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