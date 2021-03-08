Semih Tokatlı: "Trabzonspor ile oynamak kolay değildi" - Son Dakika

Semih Tokatlı: "Trabzonspor ile oynamak kolay değildi"

08.03.2021 18:50
Semih Tokatlı:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Trabzonspor galibiyetinin ardından, "Trabzonspor ile oynamak kolay değildi" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Trabzonspor galibiyetinin ardından, "Trabzonspor ile oynamak kolay değildi" dedi.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Konuk ekip Aytemiz Alanyaspor müsabakayı 3-1 kazandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Trabzonspor gibi son haftaların formda olan takımına karşı oynayacağımızın bilinciyle hafta içi çalışma yaptık. Özverilerinden dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. Trabzonspor'a karşı oynamak kolay değildi. Oyunu tuttuk, bulduğumuz gollerden sonra oyunu tekrar ele geçirdik. Penaltıdan sonra oyuncularımız tekrar ayağa kalktı, bir duruş gösterdiler ve sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik. Daha önceki haftalarda yapamadığımız gol pozisyonlarını oynadığımız futbolla birleştirememiştik ancak bugün bunu yaptık. Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ederek bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ozan Köse/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Tokatlı: 'Trabzonspor ile oynamak kolay değildi' - Son Dakika Spor


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