Semih Tokatlı: "Ürkek başladık ve kaybettik"

Beşiktaş deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Sorumlu Semih Tokatlı maçın ardından mücadeleye ürkek başladıklarını söyleyerek, "Pazartesi günü kazanarak tekrar galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanında boy gösteren Aytemiz Alanyaspor, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Teknik Sorumlu Semih Tokatlı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmaya ürkek başladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Tokatlı, "Planladığımızın dışında maça ürkek başladık ve erken yediğimiz gol bizi geriye düşürdü. Beraberliği yakalayacak pozisyonlar da yakaladık ama golü bulamadık. İkinci yarıda arzuladığımız şekilde başladık. Beraberliği yakalayacak pozisyonlar yakaladık ama golü yiyince işleri zorlaştırdık. Pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanacağız" ifadelerini kullandı. Maça ürkek başlamalarının taktik açıdan da olumsuz etkilerinin olduğunu ifade eden Semih Tokatlı, "Uzun oyunda Babacar üzerine oynadık. Golü yedikten sonra normal oyuna dönerek pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Alanyaspor her zaman içeride ve dışarıda galibiyet için sahaya çıkar. Daha önce de çok hücumcuyla aynı şekilde oynadık. Babacar'ın sakatlıktan dönmesi, Bareiro'nun bir hafta önce cezalı olması bizi etkiledi. Kaliteli bir takımız ve inşallah pazartesi günü kazanarak galibiyet serisine başlamak istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL