Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması - Son Dakika

Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması

25.03.2021 10:02
Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması, System.String[]

Bursa'da frenleri patlayan tırın sebep olduğu kazada hayata veda eden reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması düzenlendi.

Bursa'da frenleri patlayan tırın sebep olduğu kazada hayata veda eden reklam fotoğrafçısı Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması düzenlendi.

Semih Ural'ın okul yıllarından bu yana hayatına girmiş dostları (SUAP-Semih Ural Arkadaşları Platformu), öğrencilere fotoğraf alanında eser üretmek üzere fırsat sunmak, Semih Ural'ın emek verdiği gastronomi fotoğrafçılığı alanında "Anadolu Lezzetleri" özelinde bir arşiv oluşturmak amacıyla harekete geçti.

Semih Ural'ın bir grup arkadaşı, onun hem adını yaşatmak hem de mesleğine gönül verme ihtimali olan genç fotoğraf sanatçılarını yüreklendirmek, teşvik etmek amacıyla bir fotoğraf yarışması düzenlediler.

"Semih Ural Fotoğraf Yarışması"nın konusu; O'nun profesyonelliğini en çok yansıttığı gastronomi alanına ithafen "Anadolu Lezzetleri".

Yarışma; liselerin ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora çalışması yapmakta olan ve/veya fotoğraf sanatını meslek olarak icra etmeyi hedefleyen tüm öğrencilerin katılımına imkan sağlıyor.

Yarışmaya katılacak fotoğrafların; gastronomi alanında Anadolu'nun zengin mutfağını veya bu mutfağı besleyen ve Anadolu topraklarına has doğal ürünleri ortaya koyması beklenirken, bu vesile ile eserlerin yarışma sonunda da ülke tanıtımına katkıda bulunması hedefleniyor.

Yarışmacıların Anadolu'nun Lezzetleri üzerinden üretecekleri fotoğrafik öyküler, bir yandan Semih Ural'ın mesleğiyle anılmasına neden olacakken diğer yandan bu toprakların lezzetlerini bir görsel şölenle dünyayla buluşturmayı amaçlıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya, her katılımcı renkli, siyah-beyaz veya karışık en fazla 4 eserle başvurabilirken, çevrimiçi fotoğraf sistemine göre yapılan yarışma için kayıt/ katılım adresi de sufybasvuru@gmail.com olarak belirlendi. Ayrıca katılmak isteyenler, sosyal medyada bulunan Semih Ural Fotoğraf Yarışması Jüri Heyeti kapalı grubuna üye olarak doğrudan yükleme yapması da mümkün. Yarışma şartnamesine; "SUFY Semih" adlı facebook hesabından erişilebilir.

Son gönderimin 14 Mayıs 2021, Saat 23.00 olarak belirlendiği yarışmanın jürisi, 21-22 Mayıs 2021 tarihlerinde toplanırken, yarışma sonuçları da 1 Haziran 2021 tarihinde "Semih Ural Fotoğraf Yarışması" adlı facebook hesabında açıklanacak.

5 kategoride ödüllendirmenin yapılacağı yarışmanın jürisinde; Bağımsız Araştırmacı Yazar Nilhan Aras, Adana Kulübü Rotary Geçmiş Dönem Başkanı/ 18. Fotoğraf Yarışması Salon Başkanı Kazım Apa, Reklam Fotoğrafçısı Arda Ayderman, Televizyoncu/ Köşe Yazarı Betigül Ceylan, Dask Dogay Derneği Üyesi/ Doğa Fotoğrafçısı Yüksel Coşkun, Yemek Kültürü Yazarı Hülya Ekşigil, Gazeteci/ TED Ankara Koleji 91 Mezunu Devrim Gürkan, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Günay, Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Murat Gürzumar, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hale Künüçen, Fotoğraf Sanatçısı Nezih Orhon ve Fotoğraf Sanatçısı/ TED Ankara Koleji 82 mezunu Özbil Tezcan bulunuyor. - BURSA

Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması
Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması

Öğretim Üyesi, Gastronomi, Lisans, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Semih Ural'ın anısına fotoğraf yarışması - Son Dakika


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