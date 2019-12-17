Semih Yalçın'dan Rektör Aldemir'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Semih Yalçın'dan Rektör Aldemir'e ziyaret - Son Dakika

Semih Yalçın'dan Rektör Aldemir'e ziyaret

6 saat önce

MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.

Semih Yalçın'dan Rektör Aldemir'e ziyaret, System.String[]

MHP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.


MHP Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle Adnan Menderes Üniversitesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Semih Yalçın, ülkenin dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini alabilmesi için çağın gereklerine göre yeni nesillerin yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yalçın, küresel rekabeti gözeterek eğitim veren ADÜ'yü tebrik etti.


Eğitimin sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatı olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Bu eğitim metodunu benimseyen Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin kadroları; devletçi, özgün ve yenilikçi, özgür ve bağımsız, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insan yetiştirmeyi öncelik olarak görür. Üniversitelerin; bilim üreten, üst düzey araştırmaların yapıldığı kurumlar olduğu bilinciyle, itici ve geliştirici güç olarak topluma ışık tutma misyonumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.


Ziyaret karşılıklı iyi temennilerin sunulmasının ardından Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in Semih Yalçın'a plaket takdim etti. - AYDIN

Semih Yalçın, Selçuk, Rektör, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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