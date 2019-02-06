Son Dakika Haberleri: Semiha Yıldırım'dan Beşiz Bebeklere Ziyaret

Semiha Yıldırım'dan Beşiz Bebeklere Ziyaret

25 dakika önce

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHABinali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Orhangazi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.

Semiha Yıldırım'dan Beşiz Bebeklere Ziyaret, System.String[]
Haber: Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Orhangazi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. 

3 yıl önce evlenen Sibel ve Kerem Ödemiş çiftinin, geçtiğimiz Kasım ayında beşiz bebekleri dünyaya gelmişti. 

Aileyi Orhangazi'deki evlerinde ziyaret eden Semiha Yıldırım, anne Sibel Ödemiş ile bebeklerin sağlık durumları, beslenmeleri, uyku düzenleri hakkında sohbet etti. Yıldırım, aileye "Bebeklerinizi,  sağlıkla sıhhatle büyütün" dedi.

Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül'e sağlıklı bir ömür dileyen Yıldırım, vatana millete hayırlı birer evlat olmaları temennisinde bulundu. Yıldırım, kendilerinin de 3 çocuklarının olduğunu, şimdi 6 torunlarının olduğunu ve torun sevgisinin bambaşka olduğunu söyledi. Yıldırım, çifte "Rabbim size de torun sevgisi tatmayı nasip etsin inşallah" dedi. 

Anne Sibel Ödemiş prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.

Sibel Ödemiş, beşiz bebek sahibi olmasının güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu. 

Aileyi ziyaret eden Semiha Yıldırım'a mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Semiha Yıldırım'a ziyaretinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'in eşi Çiğdem Keskin eşlik etti. Ayrıca, bebekler Türkiye'de dördüncü defa dünyaya gelen beşiz bebekler.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Ziyaretten görüntüler

-Semiha Yıldırım'ın görüntüsü

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:48 Kaynak: DHA

Orhangazi, İstanbul, Ödemiş, Semiha Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binadan İki Kişi Yaralı Olarak Çıkarıldı Kartal'da Çöken 8 Katlı Binanın Yanında Acı Bekleyiş

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 18:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Semiha Yıldırım'dan Beşiz Bebeklere Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]