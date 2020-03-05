Semiha Yıldırım'dan Malatya'daki depremzedelere ziyaret - Son Dakika

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Semiha Yıldırım'dan Malatya'daki depremzedelere ziyaret
7 saat önce
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'da evleri yıkılan ve ardından konteynerlere yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:47 Kaynak: DHA
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'da evleri yıkılan ve ardından konteynerlere yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle can ve mal kaybının yaşandığı Malatya'da, evleri yıkılan depremzedeler için konteynerler kuruldu. Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret eden Semiha Yıldırım, daha sonra Malatya'ya gelerek, 25 konteynerin kurulduğu kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Düzyol Mahallesi'ne geldi. Burada depremzedelerle sohbet eden Yıldırım, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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