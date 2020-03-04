Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzede aileleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzede aileleri ziyaret etti - Son Dakika

Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzede aileleri ziyaret etti

6 saat önce

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yerleşen aileleri ziyaret etti.

Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzede aileleri ziyaret etti, System.String[]

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yerleşen aileleri ziyaret etti.

Beraberinde Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve eşi Berihan Kaldırım ile Kırklar ve Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentlere gelen Semiha Yıldırım burada ziyaret ettiği ailelerle bir süre sohbet etti.

Yıldırım, daha sonra psikososyal destek hizmeti ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:22 Kaynak: AA
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