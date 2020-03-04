Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan aileleri ziyaret etti.

Semiha Yıldırım, Elazığ'da depremzedeleri ziyaret etti, System.String[]

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan ve konteyner kentte yaşamaya başlayan aileleri ziyaret etti.


24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremde evleri ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen aileler yapımı tamamlanan konteyner kentlere yerleşmeyi sürdürüyor.Eski TBMM Başbakanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'da bugün Elazığ'a geldi. Elazığ'da Kırklar Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezine giden Yıldırım, aileleri ziyaret etti.


Daha sonra sahada görev yapan psikososyal destek hizmeti ekipleri ile de görüşen Yıldırım, konteyner kent alanı içinde konuşlandırılan "Mobil Sosyal Hizmet Aracı' içersindeki çocuklarla bir süre sohbet etti. Yıldırım'a Vali Çetin Oktay Kaldırım ile eşi Berihan Kaldırım ile diğer ilgililer eşlik etti.


Yıldırım'ın İdlib Gazisi ile bir depremzedeyi de ziyaret edeceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:31 Kaynak: İHA
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