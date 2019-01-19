Son Dakika Haberleri: Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi Programının Kapanış Törenine Katıldı

Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi Programının Kapanış Törenine Katıldı

45 dakika önce

Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programının kapanış törenine katıldıİSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince gerçekleştirilen "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4'üncü...

Semiha Yıldırım, Genç Kadınlar Maarifi programının kapanış törenine katıldı

İSTANBUL - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince gerçekleştirilen "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4'üncü dönem kapanış programına katıldı. Törende gençlere seslenen Yıldırım, "Hayatınız boyunca umudunuzu heyecanınızı, inancınızı hiç kaybetmeyin. Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız" dedi.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisince düzenlenen "Genç Kadınlar Maarifi"nin 4'üncü dönem kapanış programına katıldı. Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programa Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yıldırım törende öğrencilere sertifikalarını takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende konuşan Semiha Yıldırım, gençlerin yaşamları boyunca inanç ve umutlarını korumaları gerektiğini belirtirken paylaşmanın ve çalışmanın önemine dikkat çekti.
"Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız"
Törende konuşan TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, "Aldığınız eğitimle kazandığınız niteliklerin, aile ve çalışma hayatınızda, sosyal ortamlarda sizlere sayısız fayda sağlayacağına inanıyorum. Hayatınız boyunca umudunuzu heyecanınızı, inancınızı hiç kaybetmeyin. Bilginizi, becerinizi, azim ve enerjinizi birbirinizle paylaşın. Birbirinizle yardımlaşıp, çok çalıştığınızda her engeli aşarsınız. Unutmayın, hayattaki yerinizi ve itibarınızı kendiniz tayin edeceksiniz. Bu düşüncelerle hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

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