Semiha Yıldırım, Sağlık Çalışanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.



Yıldırım, İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesinde düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı programına katıldı.



Semiha Yıldırım'ı hastanede, İstanbul Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başhekim Cevdet Uğur Koçoğulları ve doktorlar karşıladı.



Başhekimlikte, bir süre Memişoğlu ve Koçoğulları ile sohbet eden Yıldırım, daha sonra programın düzenlendiği konferans salonunda doktorlarla kahvaltıda bir araya geldi.



Burada konuşan Yıldırım, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlayarak, meslek hayatlarında başarılar diledi. Yıldırım, programa katılan sağlık çalışanlarına hediye ve karanfil takdim etti.



İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu da hekimlik ve öğretmenliğin kendinden çok başkasına faydalı olmak için emek verilen kutsal meslekler olduğunu, hekimlerin büyük bir özveriyle mesleklerini icra ettiğini belirtti.



Son 17 yılda Türkiye'de sağlıkta bir mucize gerçekleştirildiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Sağlıkta müthiş gelişmelerle dünyada örnek bir sağlık sistemi sunan ülke haline geldik. Bu tamamen Türk hekiminin ve sağlık çalışanının kendi özverisinden de kaynaklanıyor." diye konuştu.



Memişoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı'nın dünyada kutlanmadığını sadece Türkiye'nin milli bayramı olduğunu ifade ederek, "Bu sadece bir bayram değil esasında. Bu Türk milletinin ve tıbbiyelilerin bu ülkede bağımsızlık ruhunun bayraktarlığını yaptığını gösteren bir bayram." değerlendirmesini yaptı.



Başhekim Cevdet Uğur Koçoğulları ise Tıp Bayramında meslektaşlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Memişoğlu, Semiha Yıldırım'a günün anısına teşekkür plaketi takdim etti. Yıldırım da sağlık çalışanları adına Memişoğlu ve Koçoğulları'na plaket verdi.



Semiha Yıldırım, programa katılan sağlık çalışanlarıyla toplu fotoğraf çektirdi.



Öte yandan, hastane tedavi gören vatandaşları da ziyaret eden Yıldırım, geçmiş olsun dileklerini ileterek, hastalara hediye ve karanfil dağıttı.

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