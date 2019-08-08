Semir Uçar, Adanaspor'da
1 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon DSC Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor
, geçtiğimiz sezon DSC Arminia
Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Bayram Akgül
ile görüştükten sonra turuncu beyazlı takımın Bolu
kampına katılan genç oyuncu, resmi sözleşmeyi imzaladı. 2 yıllığına kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan Uçar, başarılı performansıyla Adanaspor'u hedeflerine taşımak istediğini söyledi.
Kupa canavarı Fatih Terim! Galatasaray'da 20. kupasını kazandı Galatasaray PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Simon Kjaer'i istemiyor