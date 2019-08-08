Son Dakika Haberleri: Semir Uçar, Adanaspor'da
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Semir Uçar, Adanaspor'da

1 saat önce

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon DSC Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Semir Uçar, Adanaspor'da, System.String[]
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor, geçtiğimiz sezon DSC Arminia Bielefeld takımında forma giyen 20 yaşındaki önlibero oyuncusu Semir Uçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile görüştükten sonra turuncu beyazlı takımın Bolu kampına katılan genç oyuncu, resmi sözleşmeyi imzaladı. 2 yıllığına kendisini turuncu beyazlı renklere bağlayan Uçar, başarılı performansıyla Adanaspor'u hedeflerine taşımak istediğini söyledi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Bayram Akgül, Adanaspor, Arminia, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
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