Son Dakika Haberleri: Semos Üzerinden Yapılan Başvurular Çözğme Kavuştu

Semos Üzerinden Yapılan Başvurular Çözğme Kavuştu

1 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne 2018 yılında SEMOS üzerinden yapılan bin başvuru çözüme kavuştu.

Semos Üzerinden Yapılan Başvurular Çözğme Kavuştu, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne 2018 yılında SEMOS üzerinden yapılan bin başvuru çözüme kavuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 2018 yılında muhtarlar tarafından SEMOS üzerinden yapılan 1000 başvurunun çözüne kavuştuğunu belirtti. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, 664 muhtarla yıl boyu iletişim halinde kalarak, talep ve isteklerini çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını ve 2 milyon 293 bin 118 TL'lik malzeme desteğinde bulunduklarını ifade etti. Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Çelebi, "Hemşerilerimizin temsilcisi muhtarlarımızla Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılında iletişim halinde olduk. Büyükşehir Belediyemiz tarafından geliştirilen ve diğer belediyelere örnek gösterilen uygulamamız Sakarya Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (SEMOS) ile muhtarlarımızdan gelen 1000 talebi çözüme kavuşturduk" dedi.

Yusuf Çelebi sözlerinin devamında, "SEMOS'a bakanlıklar üzerinden gelen 26 başvuruyu başarıyla çözüme ulaştırdık. Çeşitli mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler üzerine sosyal ve dini mekanlarına çeşitli bakım onarım çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 2 milyon 293 bin 118 TL'lik malzeme desteğinde bulunduk. Daire başkanlığı olarak ilçe ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek. 2019 yılında da çözüm ortaklarımız muhtarlarımızla iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz" diye belirtti. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:52 Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel
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