Şempanze "Can" ile yavru ayı "Boncuk"un dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Şempanze "Can" ile yavru ayı "Boncuk"un dostluğu görenleri şaşırtıyor

07.04.2021 11:43
Şempanze

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerinden şempanze "Can" ile yavru ayı "Boncuk"un dostluğu ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinlerinden şempanze "Can" ile yavru ayı "Boncuk"un dostluğu ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni sakini yavru ayı "Boncuk", görevliler tarafından özenle büyütülüyor.

Yavru ayı, hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen 5 yaşındaki şempanze "Can" ile günün 3-4 saatini birlikte geçiriyor. Ziyaretçiler de şempanze ile yavru ayının ilişkisini ilgiyle izliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, bahçedeki tüm barınakların hayvanların doğal ortamlarına uygun dizayn edildiği söyledi. Özsöyler, hayvanlara gerekli özen gösterildiği için doğurganlık bakımından da dünyada ilk üç arasında yer aldığını söyledi.

Boncuk'un yaklaşık 1 ay önce doğduğunu anlatan Özsöyler, "Boncuk'a annesi bakmadı. Bakmadığı için de biz kendisine annelik ettik. Çünkü ilk anneliğiydi, biz buna 'acemi annelik' diyoruz. Bunun üzerine bakıcı arkadaşlar yavru ayıyı alarak, sabahları hayvanat bahçemizde, akşamları da evlerine götürerek baktılar. Boncuk'a günde 1,5-2 litre süt veriyoruz. Sütün içine bıldırcın yumurtası ve özel mamalar karıştırıp, özel diyetler hazırlayıp günde 3-4 öğün besliyoruz." diye konuştu.

Yavru ayıyı ilk defa 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde düzenlenen etkinlikle tanıttıklarını belirten Özsöyler, "Boncuk"un kısa sürede hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini dile getirdi.

"Ona annelik, kardeşlik görevi yapıyor"

Şempanze "Can"ı da benzer şekilde kendilerinin büyüttüğünü belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Yavru ayı, şempanze 'Can' ile birlikte dolaşıyor. Sosyalleşmeleri için günde 3-4 saatlerini birlikte geçirmesini sağlıyoruz. Can onu korumaya, Boncuk da ona sarılmaya çalışıyor. 3-4 saatlerini bu şekilde geçirdikleri için sosyalleşiyorlar ve birbirlerinden kopmuyorlar, yabancılık çekmiyorlar. Yavru ayı ile şempanze kısa sürede çok iyi anlaştı. Can ile Boncuk'un arası çok iyi. Can onu kollayıp, korumaya çalışıyor. Özellikle güneşli havalarda dışarı bırakıyoruz. Can, Boncuk'un bir yere düşmemesi için önüne geçiyor, onu korumaya, kucağına almaya çalışıyor. Ona annelik, kardeşlik görevi yapıyor."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Gaziantep, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şempanze 'Can' ile yavru ayı 'Boncuk'un dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika


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