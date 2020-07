Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu - Son Dakika

Şempanze Can'ın ziyaretçi mutluluğu

Gaziantep'in maskotu şempanze Can uzun süre sonra ziyaretçileri ile buluştu

GAZİANTEP - Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğduktan sonra annesi tarafından terk edilen ve bakıcıları tarafından büyütülen şempanze Can, korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır hasret kaldığı ziyaretçileri ile buluştu.

Bakıcıları tarafından bir bebek gibi büyütülen ve şu an 5 yaşında olan şempanze Can, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 aydır barınağından dışarı belirli günlerde sadece 3 saatliğine çıkartılıyordu. Yeni normalle birlikte Can da ziyaretçileri ile buluştu. Hayvanat bahçesinin yeşil alanlarında bakıcısı Nedim Aslan ile birlikte gönlünce oynayan şempanze, daha sonra ziyaretçileri ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Can'ın hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini belirterek, herkesin ziyaretine gelebileceğini söyledi. Bakıcılarının evlerine götürerek bakımını yaptıklarını ifade eden Özsöyler, "Hayvanat bahçemizin maymun birimindeki arkadaşlar onun yavruluktan bu zaman kadarki bakımını üstlendiler, onu evine götürüp beslenmesini sağladılar ve buradaki bakıcı arkadaşlarla aile şeklinde oldu ama bunun yanında da sosyalleşmesini engellemedik diğer şempanzelerle barınağını yan yana koyduk birebir içine bırakmadık. Belli bir sosyalleşmeden sonra Can'ı onların içerisine bırakacağız" dedi.

Can'ın gelen ziyaretçilerin hepsinin çok hoşuna gittiğini kaydeden Özsöyler, "Can, buranın maskotu halinde herkes Can'ı görmek için Gaziantep Hayvanat Bahçesine gelebilir" ifadelerini kullandı.