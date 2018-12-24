Sempozyum Ürünü Heykeller Yeni Yerine Taşındı

Adana'da düzenlenen 4. Uluslararası Heykel Sempozyumu'nda 11 ülkeden 15 heyekltıraşın mermer ve metal malzemeden yaptığı eserler, yeni sergi alanı olarak belirlenen Türkkuşu Kavşağı'ndaki parkta izlenime sunuldu.

Adana'da düzenlenen 4. Uluslararası Heykel Sempozyumu'nda 11 ülkeden 15 heyekltıraşın mermer ve metal malzemeden yaptığı eserler, yeni sergi alanı olarak belirlenen Türkkuşu Kavşağı'ndaki parkta izlenime sunuldu.



Belediyeden yapılan açıklamada, Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi iş birliğinde 15 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu kapsamında katımıcı sanatçılarca yapılan heykeller, Galleria Otopark alanındaki ilk serginin ardından Türkkuşu Kavşağı'ndaki parka taşındı.



Yeni yerine yerleştirilen heykeller, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.



Heykellerin buradaki ikinci toplu sergilemenin ardından kentin çeşitli meydanlarda, parklarda ve rekreasyon alanlarında daimi yerlerine taşınacağı bildirildi.

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