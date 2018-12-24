Son Dakika Haberleri: Sempozyum Ürünü Heykeller Yeni Yerine Taşındı

Sempozyum Ürünü Heykeller Yeni Yerine Taşındı

2 saat önce

Adana'da düzenlenen 4. Uluslararası Heykel Sempozyumu'nda 11 ülkeden 15 heyekltıraşın mermer ve metal malzemeden yaptığı eserler, yeni sergi alanı olarak belirlenen Türkkuşu Kavşağı'ndaki parkta izlenime sunuldu.

Sempozyum Ürünü Heykeller Yeni Yerine Taşındı, System.String[]
Adana'da düzenlenen 4. Uluslararası Heykel Sempozyumu'nda 11 ülkeden 15 heyekltıraşın mermer ve metal malzemeden yaptığı eserler, yeni sergi alanı olarak belirlenen Türkkuşu Kavşağı'ndaki parkta izlenime sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çukurova Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi iş birliğinde 15 Ekim-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Adana Heykel Sempozyumu kapsamında katımıcı sanatçılarca yapılan heykeller, Galleria Otopark alanındaki ilk serginin ardından Türkkuşu Kavşağı'ndaki parka taşındı.

Yeni yerine yerleştirilen heykeller, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Heykellerin buradaki ikinci toplu sergilemenin ardından kentin çeşitli meydanlarda, parklarda ve rekreasyon alanlarında daimi yerlerine taşınacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:05 Kaynak: AA

Adana, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Platonik Aşkı, Genç Kadına Sokak Ortasında Dehşeti Yaşattı Kargo İşçisi Kanepe Taşıma Bahanesiyle Evine Çağırdığı Çocuğa Cinsel İstismarda Bulundu

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 16:07:23. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sempozyum Ürünü Heykeller Yeni Yerine Taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]