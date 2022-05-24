SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ - Son Dakika
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SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ

24.05.2022 10:11

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çocuk Sempozyumu'nda ilk, orta ve lisede okuyan 40 öğrenci çeşitli konularda bildiri sundu.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'Çocuk Sempozyumu'nda ilk, orta ve lisede okuyan 40 öğrenci çeşitli konularda bildiri sundu.

Akademisyenlerin başkanlık ettiği oturumlarda, Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, çocukların bildiri sunduğu sempozyumda büyüklerin dinleyici olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ile Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, çocukların bilimsel bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve bunu topluluk karşısında nasıl aktaracaklarını öğretmek amacıyla sempozyum düzenledi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Esra Mindivanlı Akdoğan'ın organize ettiği 'Çocuk Sempozyumu'na Erzurum'daki ilk, orta ve liselerden 40 öğrenci konuşmacı olarak katıldı. Nenehatun Kültür Merkezi'nde tiyatro oyunları, şarkı ve türkülerle başlayan sempozyum 2 gün sürdü. Yaşları 7 ile 16 arasında değişen 40 çocuk, '23 Nisan ve TBMM', 'geleceğin teknolojisi', 'Erzurum kültürü', 'değerler eğitimi' konularında hazırladıkları bildirileri sundu. Oturum başkanlıklarını akademisyenlerin yaptığı sunumları öğretmenleri ve büyükler izledi.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ilgili bilgi veren Müdürü Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, amaçlarının çocuklara, bilim, sanat ve kültür sevgisi kazandırmak olduğunu belirtti. Çocukların kişilik gelişmesine fayda sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Bilgili, sempozyumun bildiri sunanların çocuk olması sebebiyle Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade etti. Dr. Öğretim Üyesi Esra Mindivanlı Akdoğan da birinci sınıftan 12'nci sınıfa kadar öğrencilerin duydukları alanlarda bildiri hazırlayıp, sunumlarını bilimsel ortamda yaptığını anlattı. Amaçlarının çocuklara, bilimsel bilgiye ulaşmak ve topluluk karşısında insanlara nasıl aktaracaklarını öğretmek olduğunu ifade eden Akdoğan, oturum başkanlıklarını yapan akademisyenlerin bu konuda yardımcı olduğunu bildirdi. Akdoğan, Türkiye'de ilk olan çocuk sempozyumunu devam ettirmeyi planladıklarını belirtti.

Etkinlikte 'metaverse' konusunda sunum yapan Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Elifsu Şakar (16) ise çocukların kendilerini ifade etmeleri açısından sempozyumun çok önemli olduğunu ve kendisi de sunduğu bildirinin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ
SEMPOZYUMDA ÇOCUKLAR BİLDİRİ SUNDU, BÜYÜKLER DİNLEDİ

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Kaynak: DHA

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