Sempozyumu, bin 300'ün üzerinde Türk ve Azerbaycanlı bilim insanı katıldı - Son Dakika

Açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan,Resüsitasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Şule Akın, EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Ekşi ve Azerbaycan Medic School Tıbbi Talim Merkezi kurucusu Tıbbi Telimci Dr. Sevindik Şirinov'un yaptığı sempozyum yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Atılgan,"Kalbi, solunumu ya da her ikisi durmuş veya durmakta olan bir kişinin, gerekli yöntem ve eylemlerin uygulanması ile tekrar hayata döndürülmesi anlamına gelen resüsitasyon uygulamalarında; hastanın yaşama döndürülmesi adına uygulamaların güncel ve standart uygulamaların yapılması oldukça önemlidir. Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2021 Resüsitasyon Kılavuzlarında yer alan güncellenmiş Kardiyopulmoner Resüsitasyon uygulamalarının hastane öncesi acil bakım prensipleriyle değerlendirileceği bu sempozyum, alana ait en son bilgilerin çok değerli bilim insanları tarafından değerlendirilecek olması adına son derece önemli. Ülkemiz ve Azerbaycan'dan çok değerli bilim insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan bu sempozyum aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan ebedi dostluk ve kardeşliğine katkı sağlayacak önemli bir etkinliktir. Üniversitemiz kardeş ülke Azerbaycan ile yapılan proje ve etkinliklere çok ayrı önem vermekte ve destekler oluşturmaktadır. Ülkemiz ve Azerbaycan'dan bin 300'ün üzerinde katılımcının takip ettiği bu etkinliğin düzenlenmesinde işbirliği ve desteğini bizden esirgemeyen Prof. Dr. Sayın Şule Akın'a ve Dr. Sayın Sevindik Şirinova'a çok teşekkür ediyorum. İnsan yaşamının kurtarılması adına son derece önemli yere sahip bu sempozyumun başarı ile geçmesini umut ediyorum" diye konuştu.

Dr. Sevindik Şirinol, "Bugün,Resüsitasyon Derneği, Ege Üniversitesi ve Azerbaycan Medic School Tıbbi Talim Merkezi işbirliği ile düzenlenen bu sempozyumda değerli hocalarımız bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Bizlere her konuda yardımcı olan desteklerini esirgemeyen Türkiye'deki hocalarımızla bir arada olacağımız bu sempozyumun son derece yararlı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Kurslarımıza devam ediyoruz"

Resüsitasyon Derneği ve çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Prof. Dr. Şule Akın, "Kurucu başkanlığını Sayın Prof. Dr. Agah Çertuğ hocamızın yaptığı Resüsitasyon Derneği, 2003 yılında tüzel kişilik kazanmış, 2004 yılında da Avrupa Araştırma Konseyi ile yapmış olduğu anlaşma ile akademik, bilimsel ve sosyal işbirliğimiz sağlanmıştır. Çok yoğun akademik çalışmalar ile her 5 yılda bir güncellenen ve son güncellemenin 25 Mart 2021 tarihinde ilan edildiği Kardiyopülmoner Resüsitasyon Kılavuzlarına ve eğitim materyalllerine ulaşabilmemiz bu anlaşma sayesinde gerçekleşmiştir. Katılımcıların uluslararası standartlarda sertifiye edildiği ve sertifikalarının uluslararası geçerliliği olan Kardiyopülmoner Resüsitasyon kurslarımız başlamıştır. Halen devam etmekte olan 'Temel, Acil ve İleri Yaşam Desteği' kurslarımızın yanında pandemi sürecinin rahatlaması ile birlikte pediatrik ve yenidoğan kurslarımızın da başlatacağımızı buradan meslektaşlarımıza duyurmak isterim" diye konuştu.

"Üniversitemiz, ülkemizinparamedik eğitiminde önemli bir yere sahip"

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin son 20 yılda tıbbın en hızlı büyüyen ve en fazla ilgi gören alanlarından birisi olduğunu belirten Doç. Dr. Ekşi, "Doğası gereği hastane öncesi acil sağlık hizmetleri doğrudan yaşam kurtarmayla ilgili olmakla birlikte, alan eğitimi ve sunulan hizmetin içeriğinde resüsitasyon uygulamaları çok önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizin 28 yıllık paramedik eğitimi tarihinde önemli bir yere sahip olan üniversitemizde, son yıllarda alana özgü bilimsel bilgi üretimi ve sektörde olgunlaşan bilgi birikiminin akademiye aktarılması ile ilgili çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2019 yılında ülkemizin hastane öncesi acil sağlık hizmetleri ile ilgili ilk yüksek lisans programı üniversitemizde açılmış, yine ilk defa alana özgü bir araştırma grubu üniversitemizde kurulmuştur. Alana yönelik çok önemli bilimsel araştırma ve projeleri üniversitemizin ve Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın destekleriyle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

"Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri masaya yatırıldı"

ERC-2021 Resüsitasyon Kılavuzlarında yer alan güncellenen Kardiyopulmoner Resüsitasyon uygulamalarının hastane öncesi acil bakım prensipleriyle değerlendirildiği sempozyumun ilk oturumunda, "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde Pre-Arrest Durumlar" konusu masaya yatırıldı. Başkanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mehdi Zoghi ve Dr. Arzu Qurbanova'nın yaptığı oturumda; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Tezcan Keleş, "Taşiaritmilerde Hastane Öncesi Acil Bakım", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurcan Doruk, "Bradiaritmilerde Hastane Öncesi Acil Bakım", Doç.Dr.Ali EKŞİ , "Akut Kroner Sendromlarda Hastane Öncesi Acil Bakım" konularında sunum yaptı.

Oturum başkanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kubilay Demirağ ve Prof. Dr. Şule Akın'ın yaptığı ikinci oturumda ise, "Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinde İleri Yaşam Desteği Uygulamaları" kapsamında, Dr. Sevindik Şirinov ve Dr. Metin Mahmudov, "Yetişkin Hastada Temel Yaşam Desteği Uygulamaları", Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Handan Biçer, "Yetişkin Hastada İleri Yaşam Desteği Uygulamaları", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim üyesi Dr. Yusuf Ali Altuncı, "Pediatrik İleri Yaşam Desteği Uygulamaları" konularında sunumlar gerçekleştirdi.