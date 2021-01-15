Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak - Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak

15.01.2021 10:24

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsü semptomsuz atlatan kişilerin de antikor taraması yapılmadan aşılanacağı bilgisini verdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, aşılama çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Antikor taraması yapılmadan, koronavirüsü semptomsuz atlatan kişilerin de aşılanacağını belirten Prof. Dr. İlhan, "Toplu aşılamalarda, pandemi döneminde kişilere antikor ya da PCR taraması yapılmaz. Uygun olan kişilerden sırası gelenler aşılarını olacaktır" şeklinde konuştu.

AŞININ YAN ETKİSİ 48 İÇİNDE BELLİ OLUYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Covid-19 aşısı olanlar arasında yer alan Prof. Dr. İlhan, aşının bir yan etkisiyle karşılaşmadığını söyleyerek,

"Bir sıkıntının olduğunu zannetmiyorum. 48 saat içerisinde daha çok, yan etkileri ortaya çıkıyor. Bu saatten sonra çıkacağını pek düşünmüyorum. Ama bende olmaması diğer insanlarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama olsa bile aşı yapılan yerde ufak bir kızarık, ağrı, halsizlik, az bir kısım kişide baş dönmesi gibi durumlar karşımıza çıkabilir" ifadesini kullandı.

Aşı sonrası yaşanacak her ağrının aşıya bağlı olmayacağını da vurgulayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, farklı herhangi bir ağrı olması sonrası hekime danışılması gerektiğini kaydetti.

AŞI KORONAVİRÜSE KARŞI TAM KORUMA SAĞLAMIYOR

Kişilerin aşı olduktan sonra da koronavirüse yakalanabileceğinin altını çizen İlhan,

"Aşının esas amacı kişiler koronavirüs hastalığına yakalanırsa, bu hastalığı daha hafif geçirmelerini sağlamak. Brezilya bir sonuç açıkladı. Türkiye'de yüzde 91,25 koruduğunu biliyoruz. Brezilya'nın sonuçlarına göre, aşı ağır hastalıktan yüzde 100 koruyor, orta düzeyde yüzde 70, hafif koronavirüs formlarından da yüzde 50 oranında koruyor. Bu açıdan baktığımızda aşının oldukça etkili olduğunu söylemek mümkün. Aşı olduktan sonra koronavirüs geçirenlerde, virüs yükü daha az olacağı için bulaştırıcılık da azalacak haliyle; ama aşının esas amacı hastalığı ağır geçirmeyi engellemek" açıklamasını yaptı.

AŞILAMADA HEDEF RAMAZAN BAYRAMI

Türkiye'nin günde 1,5 milyona kadar aşılama kapasitesi olduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, "Tüm aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı düşündüğümüzde, Ramazan Bayramı sonrasında hedefin büyük bir kısmına ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Aşı olduktan sonra kalabalık alanlardan uzak durulması ve maske takmaya devam edilmesi gerektiğini dile getiren İlhan,

"Türkiye'de vakalar sıfır olsa, hastanede hiç yatan kişi olmasa dahi, eğer yurt dışı ile bir temasımız varsa ülke olarak, bizim yine fiziksel mesafe, maske, hijyene devam etmemiz gerekecek. Ancak, dünyada da oldukça azalır, nadir görünen duruma düşerse biz önlemlerimizi daha da gevşeterek ilerleyebiliriz. Şunu vatandaşlarımızın bilmesi gerekiyor; hasta sayısı azaldıkça, aşılanan kişi sayısı arttıkça günlük hayata o kadar daha yakın olacağız. Maske takmak belki uzun süre daha geçerli olacak; ama kısıtlamalar zaman içerisinde kalkabilir" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak

Toplum Bilimleri Kurulu, Mustafa Necmi İlhan, Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adı Galatasaray'la anılan İrfan Can Kahveci, Fatih Terim'i takibe aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! İşte 8 adımda koronavirüs aşısıyla ilgili tüm merak edilenler En zenginler listesindeydi! Rothschild ailesinin tek varisi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Efsane futbolcu Ronaldinho, müstehcen görüntülerin olduğu klipte oynadı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Amerika'da gündem Trump ailesi! Şimdi de Ivanka'nın tuvalet zulmü olay oldu Cani koca, kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşladı
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi         
21:28
Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu         
20:49
Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
19:12
Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz Aşkları tam gaz devam ediyor! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz         
17:47
Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti Elindeki tabanca ateş aldı, mermi çenesinden girip alnından çıksa da sedyeye yürüyerek gitti         
15:45
İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti İmaj değiştiren Pınar Altuğ, adeta 10 yaş gençleşti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi Güzel model Anna Falchi, Lazio'nun Roma galibiyeti sonrası çırılçıplak poz verdi         
14:15
Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı Türk futboluna damga vuran G.Saray-Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel, yıllar sonra günah çıkardı         
13:05
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi Hastanede rüşvet skandalı! Hizmetli memurdan tutanağın iptali için 10 bin TL istendi         
12:39
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor Gökten başına servet yağdı! Evinin çatısına düşen göktaşına müşteri arıyor         
11:38
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin aşısındaki yan etkileri tek tek sıraladı         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 07:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilim Kurulu üyesi İlhan: Koronayı semptomsuz atlatanlar da aşı olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei